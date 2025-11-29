Prosperidad y abundancia: cinco plantas que atraen buena energía y dónde ubicarlas, según el Feng Shui

Dentro de esta práctica, las plantas también tienen su lugar como un recordatorio constante de la renovación. Además, actúan como barreras que amortiguan ciertas energías, a la vez que transportan el aire de manera más armoniosa.

Cinco plantas que atraen la buena energía. Foto: Unsplash.

El Feng Shui, una de las tradiciones más antiguas de Asia, trascendió épocas y fronteras debido a que no solo es un estilo decorativo, sino que nace como una filosofía que busca crear ambientes donde la energía fluya sin obstáculos.

Cinco plantas que atraen la buena energía. Foto: Unsplash

Cada una de ellas tiene sus propias características, por lo que los expertos en Feng Shui afirman que no todas son convenientes y que hay que saber elegirlas. En ese contexto, hay 5 plantas que atraen la buena energía.

Las plantas que atraen energía, según el Feng Shui

Árbol de jade

La planta de la abundancia. Se asocia con la riqueza y la estabilidad financiera. Sus hojas redondeadas parecen monedas, convirtiéndolo en un amuleto para atraer prosperidad.

Dónde ubicarlo: cerca de la entrada principal del hogar, ya que se interpreta como un guardián de la fortuna.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

Helecho

Se relaciona con la limpieza energética debido a su follaje frondoso, el cual funciona como escudo contra las tensiones.

Dónde colocarlo: en rincones oscuros o poco ventilados debido a que aporta frescura y movimiento.

Crisantemo

Sus colores y su estructura transmiten serenidad y optimismo. Se considera una flor capaz de alejar preocupaciones y atraer la claridad mental.

Dónde colocarlo: en oficinas o espacios de estudio, donde puede reforzar la concentración y el bienestar.

Orquídea

Esta delicada planta se vincula con la creatividad y la armonía. Sus flores representan la belleza de los vínculos humanos.

Dónde ubicarla: en habitaciones privadas, en un claro recordatorio de la intimidad y el afecto.

Orquídeas. Foto: Unsplash

Bambú de la suerte

Está asociado a la prosperidad y a los nuevos comienzos. Además, se trata de un símbolo de resistencia y crecimiento. Su tallo tan recto como flexible demuestra la capacidad de adaptarse a los cambios sin quebrarse.