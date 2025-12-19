Para arrancar bien el 2026: los objetos que el Feng Shui recomienda sacar de casa antes de Año Nuevo

Para empezar con energía renovada, el Feng Shui sugiere hacer una limpieza consciente del hogar. Sacar objetos rotos, gastados o que ya no se usan ayuda a destrabar el flujo energético, dejar atrás lo viejo y abrir espacio para nuevas oportunidades desde el primer día del año.

Los objetos que el Feng Shui recomienda sacar de casa. Foto: Freepik.

El inicio de un nuevo año suele traer consigo ganas de renovación, limpieza y cambio. Según el Feng Shui, el 1° de enero es un momento ideal para realizar pequeños ajustes en el hogar que ayuden a desbloquear la energía y dar paso a una etapa fresca.

No se trata de reformas grandes ni de gastar mucho dinero, sino de gestos simbólicos, conscientes y concretos que funcionan como un ritual para arrancar el año con buena energía.

Los objetos que el Feng Shui recomienda sacar de casa. Foto Unsplash.

Mover objetos para activar la energía

Una de las recomendaciones más importantes del Feng Shui para el primer día del año es mover algo dentro del hogar. No hace falta reorganizar toda la casa: basta con un cambio visible que active el flujo de energía.

Puede ser una planta de lugar, un objeto decorativo o incluso mover ligeramente un mueble. Lo importante es que el acto sea consciente: cuando algo se desplaza en el espacio, también se genera un movimiento interno a nivel emocional y mental.

Qué elementos conviene reemplazar o sacar

El 1° de enero también es un buen momento para desprenderse de objetos viejos, dañados o asociados al estancamiento. No es necesario comprar cosas nuevas de gran valor; con renovar elementos cotidianos que se usan a diario ya alcanza para influir en la energía del hogar.

Qué elementos conviene reemplazar o sacar del hogar antes del 2026. Foto: Unsplash.

Algunos ejemplos simples:

Desechar objetos rotos o en mal estado

Cambiar toallas, repasadores o textiles muy gastados

Sustituir velas consumidas o aromatizadores antiguos

Reemplazar lámparas quemadas para mejorar la iluminación

Renovar la alfombra de la entrada como símbolo de nuevas oportunidades

La limpieza matutina y su importancia

Limpiar la casa durante la mañana del 1 de enero es un gesto que, según el Feng Shui, atrae buena energía. No se trata de una limpieza profunda, sino de ordenar, ventilar y despejar superficies para que el flujo energético circule con más facilidad desde el inicio del año. Este acto refuerza la idea de empezar un ciclo con un espacio liviano y preparado para nuevas intenciones.

Atención especial a la puerta de entrada

En el Feng Shui, la puerta principal es la “boca del chi”, por donde ingresa la energía al hogar. Por eso, prestarle atención el primer día del año es clave.

Algunas acciones recomendadas:

Limpiar puerta y picaporte

Ordenar o renovar la alfombra de entrada

Colocar un objeto decorativo sencillo

Verificar que la puerta pueda abrirse sin obstáculos

El Feng Shui recomienda una especial atención a la puerta de entrada. Foto: Freepik.

Con estos simples gestos, el hogar se convierte en un espacio listo para recibir nuevas oportunidades y energías positivas durante todo el año.