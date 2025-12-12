Escapadas de Año Nuevo: los destinos con vista soñada que eligen los argentinos para recibir el 2026

Lagos espejados, montañas infinitas y amaneceres sobre el mar: así imaginan los argentinos su brindis de fin de año. De acuerdo con registros de búsqueda, los destinos con vistas impactantes se convirtieron en el nuevo furor para recibir el 2026 y están redefiniendo la manera de celebrar el 31 de diciembre.

San Luis, un lugar ideal para recibir el 2026. Foto: Plataforma 10.

Cada vez más argentinos están cambiando la forma en la que celebran Año Nuevo. Este año, crecen las escapadas a destinos con vistas impactantes, desde lagos patagónicos hasta paisajes serranos y playas casi desiertas. Los viajeros buscan lugares que garanticen un brindis inolvidable, capaz de marcar el inicio del 2026 con una postal única. En ese contexto, hay cuatro destinos que están marcando tendencia y se convirtieron en los favoritos para las celebraciones de fin de año, según los registros de búsquedas de Plataforma10.

Costa Atlántica Norte: médanos, playas amplias y amaneceres frente al mar

Pinamar Norte, Mar de las Pampas y Costa Esmeralda viven un fuerte aumento en la demanda. El atractivo: playas anchas, médanos altos y una estética rústica ideal. Es la opción favorita de familias y grupos jóvenes que prefieren un año nuevo más íntimo, lejos del ruido y con una vista ininterrumpida al horizonte.

Pinamar Norte, Mar de las Pampas y Costa Esmeralda viven un fuerte aumento en la demanda. Foto: Plataforma 10.

¿Cómo llegar?

Desde Buenos Aires, Plataforma10 ofrece servicios semicama desde $40.000 a Pinamar de aproximadamente 6 horas.

Las sierras cordobesas: terrazas naturales para el brindis

Valle de Calamuchita, Mina Clavero y Villa General Belgrano están en auge. La ecuación es simple: atardeceres amplios, montañas recortadas y una paleta de colores perfecta para despedir el año. Cabañas y hosterías sumaron decks elevados, fogones panorámicos y terrazas donde el 31 se celebra al aire libre, rodeado de naturaleza y silencio.

Valle de Calamuchita, Mina Clavero y Villa General Belgrano están en auge. Foto: Plataforma 10.

¿Cómo llegar?

Desde Buenos Aires, Plataforma10 ofrece pasajes a Villa Calamuchita en micro desde $69.000 por tramo. El viaje dura aproximadamente 10 horas y media.

San Luis y su boom de “turismo de cielo abierto”

San Luis es la gran sorpresa de la temporada. Sus valles y lagos con baja contaminación lumínica, impulsaron una nueva propuesta: recibir el nuevo año bajo un cielo repleto de estrellas.

Merlo, Potrero de los Funes y el corredor serrano central son los más elegidos por quienes buscan celebraciones silenciosas, contemplativas y con unas vistas alucinantes del cielo nocturno.

San Luis es la gran sorpresa de la temporada. Foto: Plataforma 10.

¿Cómo llegar?

Desde Buenos Aires, se pueden encontrar pasajes a Merlo en Plataforma10 desde los $57.000 por tramo, con una duración de 17 horas

San Martín de los Andes: el sueño patagónico para recibir el año

Con lagos de postal, bosques profundos y montañas nevadas a la distancia, San Martín de los Andes se convirtió en uno de los escenarios más inspiradores. El Lago Lácar, protagonista absoluto, ofrece un entorno perfecto: reflejos sobre el agua, atardeceres rosados y una calma patagónica que se volvió irresistible.

Sus vistas al lago, excursiones especiales del 31 y miradores naturales impulsan el crecimiento del destino esta temporada.

San Martín de los Andes se convirtió en uno de los escenarios más inspiradores. Foto: Plataforma 10.

¿Cómo llegar?

Desde Buenos Aires, Plataforma10 ofrece servicios semicama desde $142.000, con viajes directos en aproximadamente 1 día.

¿Por qué esta tendencia?

Detrás de este fenómeno hay razones emocionales y hábitos que vienen cambiando. Por un lado, aparece un reencuentro interno: después de un año intenso, crece la necesidad de un cierre en calma, en lugares donde realmente se “sienta” el cambio de ciclo. También influye fuerte el impacto de Instagram y TikTok, donde las experiencias visuales y compartibles ganan protagonismo en cada viaje.

A eso se suma una tendencia clara: las vistas valen más que el lujo. Hoy, la postal del brindis tiene más peso que las comodidades premium. Y, en paralelo, el turismo interno está en expansión, impulsado por el transporte terrestre y las plataformas online que facilitan descubrir destinos fuera del radar tradicional.

San Martín de los Andes. Foto: Instagram @sanmartindelosandes_arg

Así, brindar frente a un lago, desde un mirador serrano o en lo alto de un médano se convirtió en un nuevo ritual de fin de año. La vista soñada es la protagonista del Año Nuevo 2025/2026, y cada vez más argentinos eligen recibir el calendario en un escenario que hable por ellos.