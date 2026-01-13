Arrojar tabaco sobre el limonero puede ser muy beneficioso para el árbol. Foto: Grok

En los últimos años, el limonero se convirtió en el árbol favorito de los argentinos al formar parte de múltiples huertas y jardines, tanto por su valor ornamental como por la posibilidad de contar con frutos frescos durante gran parte del año. De fácil adaptación a distintos climas y con cuidados relativamente simples, este cítrico ganó terreno en patios y terrazas, donde cada vez más personas buscan alternativas naturales para protegerlo de plagas.

En este contexto, surgió una innovadora forma de fortalecer el crecimiento de un limonero mediante el uso del tabaco, que actúa como un excelente fungicida natural aprovechando la nicotina que tiene entre sus propiedades.

La nicotina es tóxica para muchas plagas, actuando como insecticida de contacto contra pulgones, cochinillas, mosca blanca, arañuelas y babosas, que afectan a los limoneros.

Además, espolvorear tabaco en la tierra del limonero tiene una segunda funcionalidad: también puede ser utilizado como un fertilizante orgánico que mejora la tierra al descomponerse, favoreciendo la calidad del suelo y mejorando la nutrición del árbol al aportar nutrientes.

Sin embargo, el tabaco actúa de manera indiscriminada y elimina también insectos beneficiosos para la tierra, lo que puede alterar el equilibrio del ecosistema subterráneo y obligar a realizar tareas adicionales para recuperar el suelo. Por eso, su uso debe hacerse con extrema precaución.

Cómo rociarle tabaco al limonero

En caso de no querer espolvorear tabaco directamente sobre la tierra del limonero, una alternativa es preparar una infusión simple para rociar el suelo y distintas partes del árbol. Es muy útil y fácil de hacer:

Mezclar el tabaco en 1 litro de agua y dejar reposar 24 horas. Colar y mezclar con 3 litros de agua adicional y el jabón. Diluir el jabón antes de usar. Rociar sobre el limonero, enfocándose en las zonas infestadas. El jabón ayuda a que la nicotina se adhiera y actúe mejor.

Si aun así el problema persiste, será necesario recurrir a productos químicos convencionales o consultar a un especialista que pueda resolver la situación de manera adecuada.