El árbol argentino que ahuyenta mosquitos Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cada verano, los mosquitos se convierten en una verdadera pesadilla en gran parte del país. Aerosoles, tabletas, espirales y productos químicos prometen soluciones rápidas, pero pocos saben que la naturaleza argentina ofrece una alternativa efectiva y ancestral. Se trata del aguaribay, un árbol nativo que no solo embellece el paisaje, sino que también actúa como repelente natural de insectos. Lo que casi nadie cuenta es cómo funciona, por qué es tan eficaz y dónde se lo puede encontrar.

¿Qué es el aguaribay y por qué se lo considera un insecticida natural?

El aguaribay, también conocido como molle, falso pimentero o Schinus molle, es un árbol originario de Sudamérica, muy común en Argentina. Desde tiempos prehispánicos, distintas comunidades ya lo utilizaban por sus propiedades medicinales y protectoras contra plagas.

El aguaribay repele a los mosquitos. Foto: NA

Su acción como insecticida natural se debe a los aceites esenciales que libera tanto desde sus hojas como desde su corteza y frutos. Estas sustancias emiten un aroma intenso, ligeramente resinoso y picante, que resulta desagradable para mosquitos, moscas y otros insectos. A diferencia de productos industriales, el aguaribay no actúa por contacto directo, sino creando un entorno que los insectos evitan de forma instintiva.

Otro detalle poco conocido es que el árbol continúa liberando estos compuestos incluso cuando no está en flor, lo que lo convierte en un repelente pasivo durante gran parte del año. Por esta razón, suele recomendarse su plantación en patios, veredas o zonas cercanas a ventanas.

Propiedades del aguaribay: un aliado contra las picaduras de mosquitos

Las propiedades repelentes del aguaribay no son las únicas que lo destacan. Este árbol concentra múltiples beneficios que explican por qué sigue siendo valorado generación tras generación.

Entre sus principales propiedades se encuentran:

Acción repelente natural: sus aceites esenciales interfieren en el sistema sensorial de los mosquitos, dificultando que localicen a las personas.

Efecto antiinflamatorio y antiséptico: en la medicina tradicional, sus hojas se usaron para aliviar picaduras ya producidas.

Bajo mantenimiento: no necesita cuidados complejos ni riego constante, algo clave para climas cálidos.

Alternativa ecológica: no contamina el ambiente ni afecta a otros animales.

Muchas personas optan por colocar ramas de aguaribay en galerías, balcones o cerca de puertas. Al frotar levemente las hojas, se intensifica la liberación de aroma, potenciando su efecto protector. Si bien no reemplaza un repelente corporal en zonas con alta presencia de insectos, sí reduce significativamente su aparición.

El aguaribay, permite repeler a estos molestos insectos. NA

El aguaribay en Argentina: dónde crece y cómo identificarlo fácilmente

El aguaribay está ampliamente distribuido en distintas regiones de Argentina. Se lo encuentra con frecuencia en Cuyo, el NOA, el Litoral y zonas urbanas del centro del país, ya que se adapta muy bien a suelos secos y climas templados.

Identificarlo es más simple de lo que parece. Algunas de sus características principales son:

Altura: puede alcanzar entre 6 y 15 metros.

Hojas: finas, alargadas y siempre verdes, con un aroma intenso al frotarlas.

Frutos: pequeños, redondos y de color rosado o rojizo, similares a granos de pimienta.

Copa: amplia y colgante, ideal para generar sombra.

Además de su utilidad contra los mosquitos, el aguaribay es muy valorado como árbol ornamental, especialmente en veredas y parques. Su resistencia y rápido crecimiento lo convierten en una opción cada vez más elegida por quienes buscan soluciones naturales y sustentables.

En un contexto donde los insectos proliferan y crece la preocupación por el uso excesivo de químicos, el aguaribay reaparece como un aliado silencioso pero poderoso, recordando que muchas veces la mejor solución está justo frente a nosotros, en la propia naturaleza argentina.