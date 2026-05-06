Alfajores Foto: Foto generada con IA Canal 26

El universo del alfajor argentino vive un momento de fuerte renovación. En mayo de 2026, varias marcas históricas y otras más disruptivas pusieron en la calle productos que ya se destacan por sabor, concepto y conversación digital. Estos son los cuatro lanzamientos más comentados, con ejemplos concretos y precios de referencia en el mercado.

1. Havanna Alfajor Dubai: pistacho, lujo y precio premium

El caso más evidente de alfajor convertido en objeto de deseo es el Alfajor Dubai de Havanna. Luego de ser uno de los productos más virales de 2025, la marca marplatense decidió reincorporarlo a su línea regular.

Alfajor Dubai de Havanna. Foto: Instagram / havanna.

Este alfajor se caracteriza por:

Relleno cremoso de pistacho

Textura crocante inspirada en el kadayif (fideos árabes tostados)

Baño de chocolate con leche premium

Precio oficial

Caja de 4 unidades: $22.000Este valor lo posiciona claramente en el segmento alto / gourmet, apuntando más a regalo o consumo ocasional que al kiosco diario.

2. Vauquita Sublime: el alfajor hecho casi solo de dulce de leche

Vauquita sorprendió con una propuesta completamente distinta: el Vauquita Sublime, un alfajor que elimina la galleta tradicional y reemplaza las tapas por una base elaborada a partir de dulce de leche solidificado, con baño de chocolate semiamargo.

Alfajor Vauquita “Sublime”. Foto: Mercado Libre.

Puntos clave del producto:

Sin harinas (apto Sin TACC )

Textura intensa y muy dulce

Perfil artesanal dentro de una marca masiva

Precio de referencia

Unidad en kioscos y tiendas especializadas: entre $2.800 y $3.200 (precio estimado, según punto de venta y zona)

Es un alfajor pensado para un consumidor que busca impacto y dulzor extremo, más cercano a un postre que a una golosina clásica.

3. Alfajor Mantecol (Georgalos): el regreso más esperado

Después de más de diez años fuera del mercado masivo, Georgalos relanzó el Alfajor Mantecol, uniendo dos íconos de la cultura golosa argentina: el alfajor y la pasta de maní.

Alfajor Mantecol de Georgalos. Foto: Georgalos.

Características principales:

Relleno con receta original de Mantecol

Baño de chocolate semiamargo

Dos versiones: simple (40 g) y triple (60 g)

Precios estimados en kioscos (mayo 2026)

Alfajor Mantecol Simple: $1.900 a $2.200

Alfajor Mantecol Triple: $2.500 a $2.900

El atractivo está en la nostalgia, pero también en un sabor intenso que diferencia claramente al producto del resto de los alfajores clásicos.

4. Milka Súper Dulce de Leche y la evolución del alfajor de kiosco

El cuarto fenómeno no gira en torno a un lanzamiento exótico ni a una edición de lujo, sino a la renovación silenciosa de los alfajores clásicos de kiosco, con marcas que ajustaron recetas para ofrecer más relleno y una experiencia más indulgente sin salirse del consumo diario.

Uno de los ejemplos más claros es el Milka Súper Dulce de Leche, una versión reforzada del alfajor tradicional de la marca que apuesta todo a un relleno más abundante y un baño de chocolate más presente. Mantiene el perfil suave característico de Milka, pero suma volumen y dulzura, dos atributos clave para el consumo masivo en 2026.

Milka Super Dulce de Leche. Foto: Instagram / probandoalfajores.

Este tipo de alfajor apunta a:

Consumidores habituales de kiosco

Quienes buscan “algo más” sin pagar un precio premium

Fans del dulce de leche como protagonista absoluto

Precio estimado en kioscos (mayo 2026)

Milka Súper Dulce de Leche: entre $1.900 y $2.300, según zona y formato

La clave de este segmento está en el equilibrio entre marca conocida, sabor confiable y sensación de producto rendidor, una combinación que sigue funcionando incluso frente a propuestas más sofisticadas.

Cuánto cuestan hoy y por qué se venden tanto

Los lanzamientos de 2026 muestran una polarización clara:

Alfajores premium que superan ampliamente los $5.000 por unidad (o $20.000 por caja).

Alfajores populares que ajustan receta sin romper la barrera psicológica del precio.

Esa convivencia explica por qué el alfajor sigue siendo la golosina más transversal del país: hay uno para cada bolsillo, momento y antojo.