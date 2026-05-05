Plantas ideales para el living en invierno:

Plantas para decorar en invierno Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuando bajan las temperaturas y el sol se vuelve un visitante más escaso, nuestro living se transforma en refugio. Lo que muchos no saben es que ese mismo espacio puede convertirse también en el mejor aliado para mantener plantas sanas, decorativas y llenas de vida durante el invierno. Elegir las especies adecuadas y saber cómo cuidarlas en época de frío no solo mejora el ambiente del hogar, sino que impacta directamente en el bienestar diario.

La buena noticia es que existen plantas de interior que no solo toleran el invierno, sino que lo atraviesan con elegancia. A continuación, una guía práctica con las mejores opciones para tu living y los cuidados clave para que se mantengan impecables.

Por qué el living es el mejor lugar para las plantas en invierno

Durante el frío, el living suele reunir condiciones ideales: temperatura más estable, menos corrientes de aire y mejor iluminación que otros ambientes. A diferencia de balcones o patios, el interior protege a las plantas del estrés térmico, siempre que se respeten ciertos cuidados básicos como la distancia de estufas y aires acondicionados.

Las 7 plantas ideales para el living en época de frío

1. Lengua de suegra (Sansevieria)

Resistente, elegante y casi indestructible. Tolera poca luz, riegos espaciados y cambios de temperatura. Además, purifica el aire. Ideal para quienes no tienen mucha experiencia.

Cuidado clave: regar solo cuando el sustrato esté completamente seco.

2. Costilla de Adán (Monstera deliciosa)

Un ícono del interior moderno. En invierno detiene su crecimiento, pero se mantiene fuerte si recibe buena luz indirecta.

Cuidado clave: evitar el exceso de agua y limpiar sus hojas para que absorban mejor la luz.

Plantas para decorar en invierno Foto: Foto generada con IA Canal 26

3. Potos (Epipremnum aureum)

Perfecto para estanterías o macetas colgantes. Se adapta fácilmente y soporta ambientes secos.

Cuidado clave: pulverizar hojas una vez por semana si hay calefacción.

4. Ficus elastica

Sus hojas grandes y brillantes suman presencia al living. Soporta bien el frío moderado.

Cuidado clave: no moverlo constantemente; odia los cambios bruscos de ubicación.

5. Zamioculca

Minimalista y resistente. Ideal para livings modernos con luz media o baja.

Cuidado clave: menos es más: riego muy espaciado en invierno.

6. Calathea

Aporta color y diseño, pero necesita más atención. Ideal para quienes disfrutan del cuidado diario.

Cuidado clave: humedad ambiental constante y luz filtrada.

7. Helecho de Boston

Clásico y fresco incluso en invierno si se mantiene hidratado.

Cuidado clave: alejar de estufas y mantener humedad ambiental.

Cómo cuidar tus plantas de interior en invierno: claves esenciales

Riego inteligente

En invierno las plantas consumen menos agua. Regar como en verano es uno de los errores más comunes. Antes de hacerlo, tocá la tierra: si sigue húmeda, esperá.

Luz natural, pero sin extremo

Aprovechá al máximo la luz de ventanas. Girar las macetas una vez por semana ayuda a un crecimiento parejo.

Temperatura estable

El rango ideal es entre 18 °C y 24 °C. Evitá colocarlas cerca de estufas, radiadores o puertas que se abren seguido.

Nada de fertilizantes

Durante el invierno, la mayoría de las plantas entra en reposo. Abonar en esta etapa puede dañarlas.

Un living verde también cuenta una historia

Las plantas no solo decoran: acompañan momentos, mejoran el humor y transforman el hogar en un espacio más humano. En un contexto donde el frío invita a quedarse puertas adentro, sumar verde al living es una forma simple y efectiva de reconectar con la naturaleza sin salir de casa.

Elegir las especies adecuadas y cuidarlas correctamente en invierno no es complicado, pero sí requiere observación y constancia. Cada hoja sana es una señal de que estamos haciendo las cosas bien.