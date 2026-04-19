Té de Ñire, árbol nativo de la Patagonia argentina. Foto: Imagen generada con Copilot para Canal26.com.

En un escenario donde crece el interés por los alimentos funcionales y las alternativas naturales para el bienestar, una especie autóctona de la Patagonia argentina comienza a captar la atención de investigadores, especialistas y consumidores: el ñire.

Este árbol nativo, utilizado históricamente por pueblos originarios, está siendo revalorizado por la ciencia debido a su notable capacidad antioxidante, que incluso supera a infusiones populares como el té verde y la yerba mate.

El ñire (Nothofagus antarctica) es un árbol nativo de la Patagonia andina (Chile/Argentina) conocido por su capacidad antioxidante superior al té verde y su uso en infusiones. Foto: Instagram / riogrande.turismo.

¿Qué es el ñire y por qué está en tendencia?

El ñire (Nothofagus antarctica) es un árbol característico del sur argentino, presente en amplias zonas de la Patagonia. Su nombre proviene del mapuche y significa “zorro”, en alusión a su resistencia y adaptabilidad a condiciones climáticas adversas.

Puede alcanzar entre 10 y 25 metros de altura y se distingue por su corteza grisácea y sus hojas pequeñas, de un verde intenso que vira a tonalidades rojizas y doradas durante el otoño, generando paisajes de gran atractivo visual.

Su nombre significa "zorro" en mapuche, desprende un aroma dulce a vainilla y canela en primavera y sus hojas se tiñen de intensos rojos en otoño. Foto: Instagram / riogrande.turismo.

Aunque su uso no es nuevo, ya que las comunidades originarias ya empleaban sus hojas y yemas en infusiones medicinales, en los últimos años distintos estudios comenzaron a analizar en profundidad su composición.

Los resultados despertaron interés: el ñire contiene compuestos antioxidantes de alta eficacia, capaces de combatir los radicales libres y contribuir a la protección celular.

Beneficios del ñire: propiedades que superan al té verde

Las hojas jóvenes y las yemas del ñire concentran polifenoles y otros compuestos bioactivos que favorecen la salud. Entre sus principales beneficios se destacan:

Acción antioxidante que ayuda a prevenir el envejecimiento celular.

Fortalecimiento del sistema inmunológico.

Posibles efectos antifebriles y revitalizantes.

Alivio del cansancio físico, especialmente tras actividades intensas.

Las infusiones de ñire ayudan a recuperar energía después de actividades demandantes. Foto: Unsplash.

En regiones de montaña, es habitual que excursionistas consuman infusiones de ñire como una forma de recuperar energía y relajar el organismo después de largas caminatas.

Reconocimiento oficial y potencial como superalimento

Uno de los hitos recientes que impulsó la visibilidad del ñire fue su incorporación al Código Alimentario Argentino. Este paso no solo valida su seguridad para el consumo humano, sino que también abre nuevas oportunidades para su desarrollo en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Especialistas consideran que este árbol podría consolidarse como un “superalimento” debido a su perfil nutricional y a su origen sostenible. Además, su aprovechamiento controlado puede contribuir al desarrollo de economías regionales en la Patagonia, promoviendo prácticas responsables con el ambiente.

Bosques nativos de Ñire, en la Patagonia argentina. Foto: Argentina.gob.ar.

Cómo preparar té de ñire: una receta simple y efectiva

El consumo más extendido del ñire es en forma de infusión. Prepararlo correctamente permite conservar tanto sus propiedades como su sabor:

Calentar previamente la taza o tetera. Utilizar entre 3 y 4 hojas (aproximadamente 20 gramos) por litro de agua. Calentar el agua hasta unos 80°C, evitando el hervor. Dejar reposar entre 2 y 5 minutos, según la intensidad deseada.

El resultado es una bebida suave, con notas herbales, ideal para incorporar a una rutina saludable.

Estudios del CONICET indican que el té de ñire posee más del doble de antioxidantes que el té verde, fundamentales para combatir radicales libres y prevenir enfermedades. Foto: Argentina.gob.ar.

De esta manera, el ñire emerge como una alternativa innovadora dentro del universo de las infusiones. Su combinación de tradición ancestral, evidencia científica y potencial económico lo posiciona como uno de los recursos más prometedores de la biodiversidad patagónica.

Así, lejos de ser solo un árbol más del paisaje del sur argentino, el ñire comienza a consolidarse como un símbolo de bienestar, sostenibilidad y conocimiento natural que trasciende fronteras.