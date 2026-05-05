Números de la suerte. Foto: Pixabay.

Los números marcan distintos aspectos de nuestro día a día, por eso siempre es útil saber cuáles son los números de la suerte que nos corresponden según el signo del zodíaco, para tenerlos en cuenta.

Por ejemplo, podés tomar tu número más bajo y encender esa cantidad de velas en tu casa para atraer buena energía, o armar un ramito con esa cantidad de flores para darle alegría a tu hogar.

Los números de la suerte de cada signo para este martes 5 de mayo

Aries: 3, 17, 28, 41, 55

Tauro: 6, 14, 22, 39, 48

Géminis: 5, 11, 19, 27, 36

Cáncer: 2, 13, 21, 30, 44

Leo: 1, 9, 18, 25, 33

Virgo: 7, 16, 24, 31, 42

Libra: 4, 12, 20, 29, 37

Escorpio: 8, 15, 23, 34, 49

Sagitario: 10, 26, 35, 43, 50

Capricornio: 0, 18, 27, 38, 46

Acuario: 11, 19, 28, 40, 52

Piscis: 6, 14, 22, 31, 45

Números de la suerte. Foto: Pexels.

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y se puede elegir, como cantidad de ítems a comprar o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo.

Si estás indeciso sobre alguna decisión importante, los números pueden servirte como “señales” para darte orientación, así que si los ves surgir en tu día, ¡ya sabés por qué es!

Lo que importa es que tengas en mente los números que se alinean con tu signo del zodíaco para que su energía te acompañe.