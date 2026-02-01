Picaporte envuelto en papel aluminio Foto: IA Grok

El papel aluminio suele utilizarse para lograr cocciones perfectas y hacer rebotar la luz en algunas zonas del hogar que así lo requieren, pero sin embargo, tiene otro uso cotidiano que podría salvarnos de rayones e incluso funciona como un elemento de limpieza. Envolver el picaporte de la puerta con este papel es un truco casero cada vez más recomendado, ¿Pero por qué?

Se trata de una solución rápida, económica y fácil de aplicar, ideal para proteger este elemento que suele desgastarse con el uso diario. El secreto está en la versatilidad del aluminio: es barato, se consigue en cualquier comercio y permite resolver varios problemas cotidianos en cuestión de minutos.

¿Para qué sirve poner papel aluminio en el picaporte?

Protección al pintar

Al momento de pintar una puerta o una habitación, envolver el picaporte con papel aluminio evita que se manche con pintura, barniz o laca, restos que luego suelen ser difíciles de remover.

Facilita la limpieza

El aluminio funciona como una barrera protectora. La suciedad, la grasa y las huellas no se adhieren directamente al metal del picaporte, algo especialmente útil en puertas de uso frecuente como las del baño, la cocina o la entrada.

Evita rayones y golpes

Durante mudanzas, refacciones o al mover muebles grandes, el papel aluminio protege el picaporte de golpes, rayones y marcas. Un detalle simple que puede prevenir daños innecesarios.

Paso a paso: cómo poner papel aluminio en el picaporte