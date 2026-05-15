No es la lavanda ni el limonero: la planta con más perfume del mundo.

Si bien tanto la lavanda como el limonero son dos de las plantas aromáticas más elegidas, una nueva especie se encuentra en crecimiento entre los amantes de la jardinería debido a su perfume intenso y su capacidad de llenar cualquier rincón con un aroma dulce y fresco.

Se trata del jazmín estrella (Trachelospermum jasminoides), una planta trepadora de pequeñas flores blancas que se destaca por su fragancia envolvente y su facilidad para cultivarse incluso en macetas.

Lo increíble es que su perfume puede expandirse rápidamente por balcones, patios y ventanas, creando un ambiente totalmente agradable y natural.

Jazmín estrella, la tendencia entre plantas aromáticas. Foto: Wikimedia Commons

Además, sus flores blancas aparecen en abundante cantidad durante la primavera y el verano, mientras que sus hojas verdes brillantes mantienen el atractivo visual de esta planta durante gran parte del año.

Esta planta es cada vez más elegida por encima de la lavanda o el limonero debido a que no solo es fácil de mantener, sino que además aporta un perfume más intenso y persistente, generando un aroma fresco y floral.

Cuáles son los beneficios de tener un jazmín estrella

Expertos en jardinería detallan que tener un jazmín estrella en tu jardín o balcón significa una gran oportunidad, ya que esta planta ofrece:

Aroma intenso : perfuma cualquier rincón del hogar de forma natural.

Fácil adaptación : el jazmín estrella crece muy bien en macetas.

Gran valor ornamental : sus flores blancas decoran cualquier parte de la casa.

Resistencia: tolera distintas temperaturas y climas.

¿Dónde conviene plantar el jazmín estrella?

Lo ideal es colocarla en balcones, patios o cerca de ventanas donde reciba buena luz natural. Cabe señalar que su ubicación es clave para que esta planta se desarrolle de forma saludable.

Además, el espacio donde esté ubicada tiene que ser ventilado, ya que eso ayuda a que el perfume de sus flores se distribuya mejor por el ambiente.

En tanto, es importante evitar zonas oscuras o con exceso de humedad, ya que estas interrumpen tanto su crecimiento como la aparición de flores durante la temporada.

Cómo cuidar mi jazmín estrella

Para que un jazmín estrella brinde su aroma durante todo el año, es importante tener en cuenta:

Luz : necesita buena luminosidad y recibir algunas horas de sol suave.

Riego : debe ser moderado, siempre evitando el exceso de agua.

Maceta : debe tener buen drenaje para evitar humedad acumulada.

Espacio: puede crecer como trepadora si tiene un buen soporte.

Jazmín estrella. Foto: Wikimedia Commons

Cómo hacer que el perfume del jazmín estrella sea más intenso

Si bien el jazmín estrella posee un perfume intenso de forma natural, es posible potenciarlo con algunos cuidados sencillos. Uno de los factores más importantes es garantizarle una buena exposición a la luz, ya que esto favorece la floración y contribuye a que desprenda un aroma más marcado.

Además, resulta conveniente abonarlo durante la primavera y el verano para estimular la aparición de nuevas flores. Quitar las flores marchitas y realizar una poda ligera una vez finalizada la floración también ayuda a mantener la planta vigorosa y con mayor capacidad para volver a florecer.

Por último, ubicarlo en espacios con buena circulación de aire, como balcones abiertos o cerca de ventanas, permite que el perfume se disperse con mayor facilidad, logrando que su fragancia se perciba en todo el ambiente.

¿Cada cuánto hay que trasplantar un jazmín estrella?: tips a tener en cuenta

El trasplante es clave para que el jazmín estrella conserve un desarrollo sano y siga produciendo flores. Por lo general, se aconseja cambiarlo de maceta cada dos años o cuando se note que las raíces ya no tienen espacio suficiente para expandirse.

Al momento de realizar el cambio, es recomendable optar por un contenedor levemente más amplio y que cuente con un buen sistema de drenaje. También conviene utilizar un sustrato suelto y nutritivo que facilite la evacuación del exceso de agua y favorezca el crecimiento de la planta.

La época más adecuada para llevar a cabo esta tarea es al inicio de la primavera, cuando el jazmín comienza su fase de crecimiento activo. Luego del trasplante, es importante mantener un riego moderado hasta que la planta logre adaptarse a su nuevo entorno.

Con este cuidado sencillo, el jazmín estrella puede desarrollarse en óptimas condiciones y seguir aportando su aroma característico a balcones y jardines durante años.