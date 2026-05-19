Los árboles frutales que hay que podar en mayo para que den más frutos durante la primavera. Foto: Unsplash

Con la llegada de las primeras bajas temperaturas y los días cada vez más cortos, muchas plantas comienzan a atravesar una etapa conocida como “reposo vegetativo”. Durante este período, el crecimiento se ralentiza y la actividad interna disminuye, una condición que transforma a mayo en uno de los momentos más recomendados del año para realizar ciertas tareas de mantenimiento en jardines y huertas urbanas.

Entre ellas, la poda de árboles frutales ocupa un lugar central. Especialistas en jardinería indican que, al entrar en reposo, varias especies cicatrizan con mayor eficiencia, toleran mejor los cortes y pueden prepararse de forma más saludable para la brotación de primavera. Además, una poda bien hecha ayuda a mejorar la circulación de aire y luz dentro de la copa, favorece la producción de frutos y reduce el riesgo de enfermedades.

Por qué conviene podar los árboles en mayo, según los expertos en jardinería

Elimina ramas enfermas o secas

Llega más fuerte a la primavera

Mejora la producción de frutos

Los árboles que hay que podar en mayo

Los especialistas recomiendan podar principalmente árboles de hoja caduca, es decir, aquellos que pierden sus hojas y entran en reposo durante el otoño. A continuación, la lista de especies:

El cerezo requiere una poda suave, enfocada en ramas débiles o secas, durante mayo. Foto: Unsplash

Cerezo : requiere una poda suave, enfocada en ramas débiles o secas.

Ciruelo : permite equilibrar ramas y evitar sobrecarga futura.

Damasco : se poda con criterios similares al ciruelo.

Duraznero : en zonas frías puede podarse antes de la floración.

Higuera : conviene una poda liviana hacia fines de mayo.

Manzano : tolera muy bien la poda en reposo y responde con buen crecimiento.

Membrillero : comparte el mismo calendario que manzanos y perales.

Peral: necesita una poda de mantenimiento para fortalecer su estructura.

Las recomendaciones antes de podar los árboles en mayo

Clima de la zona : en regiones cálidas, algunos árboles brotan antes.

Condiciones del día : lo ideal es podar en días secos, sin lluvia ni humedad, para evitar infecciones por hongos.

Estado del árbol: si ya muestra signos de brotación, es mejor esperar.

Los árboles que no deberían podarse en mayo

No todas las especies responden de manera favorable al frío. Los cítricos (como limoneros, naranjos y mandarinos) son uno de los ejemplos más claros. Debido a su sensibilidad a las heladas y a las bajas temperaturas, podarlos en otoño o invierno puede debilitarlos y dejar expuestos los nuevos brotes a daños térmicos.

La poda de árboles cítricos puede debilitarlos y dejar expuestos los nuevos brotes a daños térmicos. Foto: Unsplash

En estos casos, lo habitual es esperar al final del invierno o incluso a comienzos de la primavera, cuando el riesgo de frío extremo disminuye y el árbol puede recuperarse más rápido. No obstante, algo similar ocurre con especies tropicales o sensibles al clima frío, que necesitan conservar su estructura intacta para atravesar mejor los meses más duros del año.