Jabón blanco. Foto: Unsplash

Los trucos caseros en internet abundan cada vez más y gracias a ellos, es posible dejar de consumir productos que son tóxicos o demasiado caros para nuestro bolsillo. Por eso, con algunas simples combinaciones, es posible resolver problemas cotidianos de forma efectiva, sin gastar de más y, sobre todo, sin exponer a los más chiquitos del hogar.

Una de las mezclas más efectivas —aunque poco conocida— es la de bicarbonato de sodio, agua oxigenada y jabón blanco. Al unir estos ingredientes se obtiene una pasta cremosa con un alto poder limpiador, ideal para eliminar manchas difíciles, blanquear superficies y desinfectar distintos espacios del hogar.

Para qué sirve mezclar bicarbonato, agua oxigenada y jabón blanco Foto: IA Grok

Cada componente cumple una función clave: el bicarbonato limpia, desengrasa y neutraliza olores; el agua oxigenada ayuda a blanquear y desinfectar; y el jabón blanco despega la suciedad adherida.

Esta combinación casera es muy versátil y puede utilizarse en distintas superficies y objetos del hogar. Con esta mezcla es posible blanquear azulejos del baño o la cocina, eliminar manchas difíciles en la ropa, limpiar las zapatillas blancas para devolverles su color original y desinfectar mesadas, piletas y sanitarios. Además, gracias a su acción combinada, esta pasta resulta ideal para limpiezas profundas sin dañar las superficies.

Bicarbonato de sodio. Foto: Tododisca

Cómo preparar la mezcla: paso a paso

Ingredientes:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de agua oxigenada (volumen 10).

1 cucharada de jabón blanco rallado o en su versión líquida.

Preparación:

Colocá el bicarbonato en un recipiente pequeño.

Agregá el agua oxigenada de a poco y mezclá.

Sumá el jabón blanco rallado o líquido.

Integrá todos los ingredientes hasta obtener una pasta cremosa y homogénea.

Para usar esta mezcla correctamente, aplicá la mezcla sobre la superficie o prenda que quieras limpiar y dejá actuar entre 10 y 20 minutos, según el nivel de suciedad. Luego, frotá con un cepillo o esponja y enjuagá con abundante agua. Para mejores resultados, se recomienda probar primero en una zona pequeña y usar guantes durante la aplicación.