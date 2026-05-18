Nails en tendencia. Foto: Freepik

Con la llegada del invierno, no solo se renueva el guardarropa con abrigos, bufandas y botas, sino también los pequeños detalles que completan el look.

Las uñas, muchas veces subestimadas, se convierten en una pieza clave dentro de la estética personal, acompañando la transformación que impone la temporada. Y este año, los colores que se imponen en manicura responden a una búsqueda clara: sobriedad, elegancia y versatilidad.

Lejos de los tonos estridentes o los diseños recargados, este invierno se distingue por una paleta más neutra y refinada, alineada con la estética minimalista que predomina tanto en la moda como en el mundo de la belleza. Aunque el negro intenso y la clásica francesa no desaparecen del radar, ceden protagonismo ante una gama más suave, que apuesta por lo natural y atemporal.

Nails a la moda: los colores en tendencia para este invierno 2026

Según estilistas, manicuras profesionales e influencers del nail art, los 5 tonos que marcan tendencia en esta temporada son los siguientes:

Beige claro

Elegante y discreto, este tono cálido se presenta como una alternativa ideal para quienes desean un estilo sofisticado sin sacrificar tendencias. Aporta una imagen prolija y funciona bien tanto en uñas cuadradas como redondeadas. Con un acabado brilloso, eleva incluso los looks más informales.

Uñas beige claro. Foto: Freepik.

Gris neutro

Un nuevo básico invernal. Este gris intermedio, ni muy oscuro ni muy claro, ofrece una imagen moderna y refinada. Es especialmente elegido por quienes buscan una opción diferente al nude sin arriesgar demasiado. Combina especialmente bien con prendas en tonos tierra, negro o blanco roto.

Uñas gris neutro. Foto: Freepik.

Nude clásico

Vuelve a ocupar un lugar central en la paleta invernal. En versiones de subtonos rosados o durazno claro, este color transmite pulcritud y delicadeza. Es ideal para uñas cortas o manos estilizadas, ya que alarga visualmente los dedos. Su principal ventaja es su versatilidad: se adapta tanto a eventos formales como a la rutina diaria.

Uñas nude clásico. Foto: Freepik.

Marrón claro

Con un aire nostálgico que remite a los años ‘90, este tono regresa con una estética renovada. Aporta calidez y un toque retro-chic, sobre todo en acabados mate o glossy. Combina perfectamente con anillos en tonos dorados o plateados, destacando la manicura con un efecto visual elegante.

Uñas marrón claro. Foto: Freepik.

Off-white o francesitas

Se presenta como una alternativa moderna al blanco puro. Más suave y menos contrastante, este tono es perfecto para quienes desean destacarse con sutileza. Funciona especialmente bien en uñas almendradas y permite jugar con detalles minimalistas como líneas finas o puntos dorados.

Uñas francesitas. Foto: Freepik.

Estos colores no solo reflejan una preferencia estética, sino también una tendencia práctica: al ser tonos neutros, disimulan el crecimiento de la uña, permitiendo prolongar el tiempo entre sesiones de manicura. Además, armonizan con la mayoría de las prendas invernales, caracterizadas por tonos apagados y texturas pesadas.