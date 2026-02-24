Poner hojas de romero en el lavarropas:

En los últimos meses, un truco doméstico se volvió tendencia entre quienes buscan opciones naturales para mejorar el aroma y la limpieza de la ropa: agregar hojas o ramitas de romero dentro del lavarropas. Aunque pueda parecer una idea curiosa, su creciente popularidad se debe a los múltiples beneficios que aporta esta planta aromática, utilizada desde hace siglos por sus propiedades antibacterianas y desodorizantes.

Por qué el romero mejora el lavado

El romero se destaca por contener aceites esenciales con efecto antibacteriano, antifúngico y desodorizante. Estos compuestos naturales ayudan a combatir microorganismos responsables de los malos olores y dejan una fragancia fresca, herbal y duradera en las prendas.

Diversos especialistas en limpieza ecológica explican que sus componentes como el eucaliptol, el ácido rosmarínico y el carnosol contribuyen a reducir bacterias y hongos, algo especialmente útil en ropa que acumula sudor o humedad.

Además, el romero ofrece un perfume suave, que puede reemplazar suavizantes artificiales y convertirse en una alternativa sostenible para quienes buscan reducir químicos en el hogar.

Beneficios de colocar romero en el lavarropas

Neutraliza malos olores: el romero ayuda a eliminar aromas persistentes como sudor, encierro o humedad, incluso en prendas deportivas o guardadas por mucho tiempo. Perfuma la ropa de forma natural: sus compuestos aromáticos se liberan durante el lavado, dejando una fragancia fresca y herbal que dura más que muchos suavizantes tradicionales. Acción antibacteriana y antifúngica: ideal para reforzar la higiene del lavado sin productos químicos agresivos. Apto para todo tipo de prendas: el romero no daña telas como algodón, toallas o ropa de uso diario, siempre que se coloque correctamente. Económico y ecológico: solo se necesitan algunas hojas o una ramita, frescas o secas, lo que convierte este truco en una opción accesible y sustentable.

Cómo usar romero en el lavado: paso a paso

Expertos recomiendan seguir un procedimiento simple para obtener los mejores resultados:

Colocar la ropa en el tambor como de costumbre. Introducir un puñado de hojas o una ramita de romero dentro de una bolsita de tela, media o gasa —esto evita que se desintegre y tape el filtro—. Agregar el detergente habitual. Seleccionar el programa adecuado para el tipo de ropa. Retirar la bolsita al finalizar el ciclo y secar normalmente.

El uso de romero en el lavarropas no solo mejora el aroma de la ropa, sino que suma una capa extra de limpieza e higiene de manera natural y económica. Este truco casero se consolidó como una alternativa ideal para quienes buscan métodos ecológicos que realmente funcionan y, además, aportan beneficios adicionales como reducir bacterias y refrescar el tambor del lavarropas.