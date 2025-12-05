El lavarropas que ahorra un 50% de agua y no necesita electricidad: cómo funciona el impresionante invento sustentable

Un ingeniero británico desarrolló un lavarropas manual que ahorra hasta 50% de agua y 75% del tiempo en comparación con el lavado a mano. La innovación llega a comunidades sin acceso a electricidad y representa una solución sostenible para 5.000 millones de personas que lavan su ropa manualmente.

Se trata de Divya, el primer lavarropas compacto del mundo diseñado para funcionar sin electricidad.

Cómo es el lavarropas manual que cambian la vida de millones y es sustentable

Consta de un tambor fabricado en acero inoxidable, un mecanismo de manivela para agitar la ropa y un sistema de drenaje fácilmente accesible.

El dispositivo fue desarrollado por The Washing Machine Project y está pensado para funcionar con agua limitada y con piezas estándar que se pueden encontrar en ferreterías locales.

En su versión más reciente se presenta como «flat-pack» (empaque plano). Esto permite que el aparato sea desmontado, transportado y vuelto a montar en el sitio, reduciendo el costo logístico.

El impacto del lavarropas manual en comunidades vulnerables

Se estima que el 60% de la población mundial, unas 5.000 millones de personas, lava su ropa a mano. Esta tarea implica largas jornadas de esfuerzo físico y una carga que recae mayoritariamente sobre mujeres y niñas.

Varios informes indican que el lavarropas Divya permite ahorrar hasta 50% del agua usada en el lavado tradicional. También reduce entre 70-75% del tiempo empleado en esta actividad. Por su simpleza, este ya se utiliza en más de 13 países vulnerables.

Hoy, Divya alcanza a decenas de miles de personas en contextos rurales, campamentos de desplazados y zonas sin infraestructura eléctrica estable.

Las ventajas para el medio ambiente y la sociedad

La reducción del consumo hídrico es clave en comunidades donde el lavado manual requiere grandes volúmenes de agua.

Incluso, muchas veces esta agua se extrae de fuentes contaminadas o no fiables. Así, liberar horas del lavado manual significa más tiempo para educación, trabajo o descanso.

En muchos hogares la carga del lavado impide otras oportunidades de desarrollo, por lo que este aparato es clave al contribuir a liberar ese tiempo.

El diseño ha sido co-creado con las personas usuarias, escuchando sus necesidades reales. Apertura mayor para telas grandes, ruedas para movilidad y repuestos locales garantizan que sea una solución adaptada, no impuesta.

Diseño circular y reparabilidad

El hecho de que esté fabricada con componentes robustos significa que las comunidades pueden arreglarla localmente. Cuando llegue al fin de su vida útil, muchos componentes metálicos incluso pueden reciclarse o reutilizarse. Esto reduce el impacto ambiental y favorece la economía circular.

El uso de acero inoxidable, la posibilidad de desmontaje y la facilidad de reparación señalan un camino coherente con los principios de diseño sostenible.

El lavarropas manual que ahorra un 50% de agua y no necesita electricidad. Foto: The Washing Machine Project

Pese a sus bondades, cabe señalar que la capacidad de este aparato es menor que el de un lavarropas eléctrico estándar. Es que el volumen de ropa debe adaptarse a las limitaciones del dispositivo diseñado para entornos sin acceso a infraestructura.

Además, requiere que haya al menos mínimas condiciones: agua disponible, espacio para operar la manivela y posibilidad de distribuir el aparato. Por ello, en entornos extremos la logística puede complicarse. Sin embargo, es clave en asentamientos vulnerables.

El potencial para la sostenibilidad del lavarropas manual

Al no requerir electricidad, Divya es útil en zonas sin acceso estable a la red o con frecuentes cortes. Esto reduce la huella energética de la lavandería en contextos vulnerables.

Una comunidad podría instalar varias unidades para uso compartido. También reciclar aguas de enjuague para riego de huertos y capacitar a técnicos locales para mantenimiento.

Con ello, el lavarropas deja de ser un artículo aislado y actúa como palanca para transformación social y ecológica en comunidades que más lo necesitan.