Cómo cuidar tu jardín con lavanda Foto: Foto generada con IA

La lavanda es una de esas plantas que enamoran a simple vista: resistente, perfumada, rústica y capaz de transformar cualquier rincón del jardín con su color y aroma inconfundibles. Pero lo que muchos jardineros no saben es que el otoño es una de las mejores estaciones para cuidarla, revitalizarla y prepararla para una floración espectacular en la próxima temporada. Si te apasiona la jardinería y querés aprovechar al máximo esta planta mediterránea, esta guía es para vos.

¿Por qué el otoño es clave para la lavanda?

Aunque solemos asociar la lavanda con el verano, el otoño representa un momento perfecto para realizar tareas de mantenimiento que marcarán la diferencia en su rendimiento anual. Durante esta estación, las temperaturas bajan suavemente y la planta reduce su crecimiento, lo que la hace más receptiva a ciertas prácticas.

Además, la combinación de clima templado y menor estrés hídrico evita que los trabajos de poda o trasplante la afecten negativamente. Por eso, si querés una lavanda vigorosa, compacta y llena de flores la próxima primavera, este es el momento ideal para actuar.

Poda otoñal: el truco infalible para una planta más densa y duradera

La poda es la tarea más importante del otoño. Y aunque muchos jardineros tienen miedo de recortar demasiado, la verdad es que la lavanda agradece una poda generosa.

¿Cómo podar correctamente en otoño?

Reducí entre el 20% y el 30% de su tamaño.

Siempre cortá por encima de las ramas verdes (nunca en la madera dura).

Mantené su forma redondeada para evitar que se vuelva leñosa y se abra por el centro.

Una buena poda otoñal garantiza una planta compacta, fuerte y con más brotes florales en primavera.

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Campos de lavanda. Foto: Unsplash.

Riego y cuidados del suelo durante el otoño

Aunque la lavanda es una planta muy resistente a la sequía, en otoño necesita un poco más de atención en su base para evitar problemas en invierno.

Consejos esenciales:

Regá solo cuando la tierra esté completamente seca.

Asegurate de que el drenaje sea excelente: la lavanda no tolera el exceso de humedad.

Si tu suelo es muy arcilloso, agregá arena gruesa o perlita.

Recordá: menos es más. Esta planta prefiere condiciones pobres antes que un sustrato demasiado fértil y húmedo.

Multiplicar lavanda en otoño: un método sencillo y efectivo

El otoño también es una época ideal para propagar lavanda mediante esquejes. Este truco es perfecto si querés ampliar tu jardín sin gastar dinero.

Cómo hacerlo paso a paso:

Elegí ramas jóvenes, flexibles y sin flor. Cortá trozos de unos 10–12 cm. Quitá las hojas de la base. Plantá en macetas con sustrato liviano y bien drenado. Mantené en un lugar luminoso pero sin sol directo.

En pocas semanas vas a ver nuevos brotes: señal de que tus esquejes están prosperando.

Lavanda. Foto Freepik

Protección para el invierno: asegurá su supervivencia

Dependiendo de tu clima, la lavanda puede requerir una ligera protección. En regiones frías con heladas fuertes y persistentes, podés:

Colocar mantillo solo alrededor (no sobre la base).

Usar telas antiheladas si hay riesgo de temperaturas extremas.

En zonas templadas, la lavanda suele pasar el invierno sin problemas.

Un otoño con lavanda es un jardín más vivo

La lavanda no solo aporta belleza: también atrae polinizadores, repele insectos no deseados y brinda un aroma relajante que transforma el ambiente. Y lo mejor de todo: con unos pocos cuidados otoñales, podés asegurarte de que florezca con más fuerza cada año.

Si querés un jardín lleno de color, perfume y vida, empezá este otoño a darle a tu lavanda la atención que merece.