Peinados en tendencia en otoño 2026 Foto: Freepik

Con la llegada del otoño, las temperaturas cambian y así también lo hacen los looks: las tendencias del verano comienzan a disciparse e ingresan junto con el aire fresco nuevos peinados y estilos. Esta temporada apuesta por looks relajados, versátiles y fáciles de lograr, ideales para acompañar la rutina diaria sin perder la individualidad.

Atrás quedaron los peinados demasiado estructurados o difíciles de mantener, que llevan horas frente al espejo y hasta que, por momentos, pueden resultar problemáticos. Hoy la clave está en lo natural, en resaltar la textura del cabello y en encontrar opciones que funcionen tanto para el día como para la noche.

Cuál es el peinado de moda en 2026. Fuente: Unsplash

Si buscás ideas prácticas para renovar tu look sin complicarte demasiado pero siguiendo las tendencias europeas, estos tres peinados son los grandes protagonistas del otoño y podés hacerlos en pocos minutos.

Relajados pero elegantes: los 3 peinados que serán tendencia este otoño

Rodete bajo despeinado

El clásico rodete bajo vuelve con una versión más relajada y natural. Este peinado es perfecto para días de viento o humedad, ya que no necesita quedar prolijo.

Cómo hacerlo:

Recogé el cabello en una cola baja.

Enrollalo suavemente sin ajustarlo demasiado.

Sujetalo con una gomita o invisibles.

Soltá algunos mechones delanteros para un efecto más descontracturado.

Peinados de otoño Foto: Pinterest

Tip: podés sumar un poco de spray texturizador para darle más volumen y movimiento.

Trenza suelta lateral

La trenza lateral es una opción simple pero muy canchera, ideal para looks casuales o incluso para la oficina.

Cómo hacerlo:

Llevá todo el cabello hacia un costado.

Realizá una trenza clásica sin apretar demasiado.

Aflojá ligeramente algunos mechones para un acabado más natural.

Peinados de otoño Foto: Pinterest

Tip: si querés un efecto más moderno, podés combinarla con ondas suaves previamente hechas.

Media cola con volumen

La media cola sigue siendo un infaltable, pero esta temporada se lleva con más volumen en la parte superior.

Cómo hacerlo:

Separá la parte superior del cabello.

Cardá suavemente la raíz para generar volumen.

Sujetá con una gomita o clip.

Peinados de otoño Foto: Pinterest

Tip: agregá un accesorio, como un moño o hebilla, para elevar el look sin esfuerzo.

Estos peinados tienen algo en común: son rápidos, cómodos y adaptables a cualquier ocasión. El otoño 2026 apuesta por la practicidad sin resignar estilo, demostrando que con pocos pasos podés lograr un look actual y favorecedor todos los días.