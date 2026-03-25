El local estará en Patio Bullrich Foto: Web Patio Bullrich

Tras dos décadas de ausencia, una de las casas de moda más emblemáticas del mundo se prepara para protagonizar uno de los regresos más esperados del universo fashion argentino. Giorgio Armani, símbolo absoluto de elegancia en los años 90, confirmó oficialmente su retorno al país, un movimiento que sacude al mercado local del lujo y que promete redefinir la escena fashionista.

La marca, que marcó a generaciones con su estética sobria, sofisticada y disruptiva, vuelve de la mano del Grupo Tucci, que logró cerrar un acuerdo que requirió más de dos años de negociaciones con la casa matriz en Milán. Este pacto garantiza que las nuevas tiendas operen bajo estándares internacionales tanto en diseño, calidad, logística y experiencia del cliente.

Armani llega a la Argentina Foto: REUTERS

Primera parada: Armani Exchange desembarca en Unicenter

La nueva etapa de Armani en Argentina comenzará en agosto de 2026, cuando abra su primer local oficial de Armani Exchange (A|X) en el shopping Unicenter, uno de los centros comerciales más transitados del país.

Esta línea está pensada para un público joven —entre 18 y 35 años— que busca moda urbana, moderna y con una identidad visual poderosa. Las prendas llegarán importadas directamente desde Italia y se enfocarán en los clásicos que hicieron historia:

Jeans de corte perfecto

Camperas icónicas

Accesorios de alto impacto

Colecciones cápsula con estética street & premium

El objetivo de esta primera apertura es testear la respuesta del consumidor argentino, en un mercado cada vez más competitivo y atravesado por fluctuaciones económicas. Si la estrategia funciona, la marca ya evalúa abrir nuevos espacios en la Ciudad de Buenos Aires.

Después de décadas de ausencia Foto: REUTERS

2027 trae otra bomba: Emporio Armani en Patio Bullrich

El siguiente capítulo de este regreso está programado para 2027, cuando abra una tienda de Emporio Armani en el histórico Patio Bullrich, un espacio que tradicionalmente alberga algunas de las marcas de lujo más prestigiosas del mundo.

Emporio Armani es la línea ideal para consumidores que buscan distinción y diseño contemporáneo sin llegar al segmento super premium. Su propuesta combina:

Sastrería moderna

Prendas minimalistas

Estilo europeo sofisticado

Materiales nobles con líneas limpias

Esta apertura apunta a reconectar emocionalmente con quienes fueron fieles a la marca en los 90 y, al mismo tiempo, conquistar a las nuevas generaciones que hoy marcan tendencias desde Buenos Aires.

Un plan regional que puede cambiar el juego

El retorno de Giorgio Armani no es un hecho aislado: forma parte de una estrategia regional orientada a fortalecer la presencia del lujo en Latinoamérica, incluso en contextos de incertidumbre económica. Analistas del sector aseguran que este movimiento podría generar un efecto dominó, incentivando a que otras casas internacionales —que se habían retirado del país— evalúen su regreso.

Con este retorno, el icónico águila de Armani vuelve a ocupar un lugar central en la memoria colectiva y en los planes de compra de los amantes del diseño premium.

¿Por qué este regreso genera tanto entusiasmo?

Porque Armani no es solo una marca. Es un símbolo cultural.Para quienes vivieron los años 90, representa el espíritu de una época de esplendor estético, donde el lujo italiano dominaba las calles y los escaparates porteños.

Hoy, con un consumidor más informado, globalizado y conectado, Armani llega en un momento en el que:

la moda urbana premium está en auge

el lujo silencioso es tendencia mundial

el mercado local necesita marcas internacionales fuertes

las nuevas generaciones valoran la herencia y el storytelling

El lujo vuelve a encender las luces

El regreso de Giorgio Armani es una noticia que sacude la industria de la moda en Argentina y marca el inicio de una nueva etapa. Con aperturas confirmadas, respaldo internacional y un plan de expansión sólido, la marca italiana apuesta a recuperar el terreno perdido y volver a ser protagonista entre los consumidores locales.

El 2026 y 2027 prometen grandes novedades, y todo indica que este retorno no será solo un hecho puntual, sino una reinvención estratégica con impacto en toda la región.