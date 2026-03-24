Las mejores plantas aromáticas para sembrar durante el otoño en la Argentina. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El otoño es considerado por especialistas como una de las mejores estaciones para comenzar un jardín de aromáticas. Según el sitio especializado ‘Verde Cora’, durante esta época (marcada por la reducción progresiva de la luz solar y el descenso de las temperaturas) las plantas concentran su energía en el desarrollo de raíces y tallos, lo que les permite fortalecerse antes de la primavera.

Plantar aromáticas en otoño tiene varias ventajas: muchas especies logran enraizar profundamente antes del invierno y, cuando llegan los meses más cálidos, crecen con mayor vigor. Por eso, expertos en jardinería y paisajismo recomiendan elegir variedades resistentes al frío que puedan aprovechar el receso invernal para consolidar su sistema radicular.

Las 5 plantas aromáticas ideales para el otoño

1- Romero (Rosmarinus officinalis)

Romero (Rosmarinus officinalis) Foto: Unsplash.

Es una aromática perenne que tolera bajas temperaturas y puede cultivarse tanto en jardín como en macetas profundas. Necesita suelos bien drenados, buena exposición solar y riegos moderados. Además de su uso culinario, también funciona como repelente natural de plagas.

2- Lavanda (Lavandula angustifolia)

Lavanda (Lavandula angustifolia) Foto: Unsplash.

Reconocida por su aroma y sus flores violáceas, se adapta mejor cuando se planta en otoño, ya que sus raíces se afianzan durante el invierno. Prefiere suelos calcáreos, buen drenaje y mucho sol. Los especialistas aconsejan podas ligeras en esta estación para estimular la floración en primavera.

3- Tomillo (Thymus vulgaris)

Tomillo (Thymus vulgaris) Foto: Unsplash.

Esta aromática perenne resiste el frío y se adapta a suelos pobres. Puede sembrarse directamente o trasplantarse en otoño, siempre en lugares soleados y con sustratos aireados. Es muy utilizado tanto en la cocina como por sus propiedades medicinales.

4- Salvia (Salvia officinalis)

Salvia (Salvia officinalis) Foto: Unsplash.

Otra especie perenne que tolera heladas leves. Requiere suelos ricos en materia orgánica y buena exposición al sol. Se multiplica fácilmente por esquejes y se recomienda podar las ramas secas en otoño para prevenir enfermedades y favorecer nuevos brotes.

5- Perejil (Petroselinum crispum)

Perejil (Petroselinum crispum) Foto: Unsplash.

También puede sembrarse en esta época, ya que germina bien con temperaturas frescas. Crece mejor en sustratos sueltos y nutritivos, con riego moderado. Necesita luz indirecta y protección ante heladas intensas.

¿Por qué el otoño es una buena época para sumar plantas?

Aunque muchas personas asocian la jardinería con la primavera, el otoño también ofrece condiciones muy favorables para incorporar nuevas especies.

Las temperaturas moderadas y la menor intensidad del sol reducen el estrés que provoca el calor del verano, lo que facilita la adaptación de las plantas.

Elegir plantas resistentes y adecuadas para esta época no solo ayuda a mantener los espacios verdes activos durante el otoño, sino que también permite disfrutar de balcones y jardines con color durante gran parte del año.