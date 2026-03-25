La planta trepadora que todo amante del jazmín debe tener:

Clematis. Foto: Unsplash

Si estás buscando renovar tu jardín, existe una planta ideal que reúne todas las condiciones ya que se adapta a diferentes espacios y es de fácil cuidado. Se trata de la Clematis, una opción perfecta para transformar tus espacios.

Esta planta trepadora pertenece a la familia de las Ranunculáceas y cuenta con más de 200 variedades. Sus flores, que pueden medir hasta 20 centímetros de diámetro brindan un espectáculo visual incomparable.

Clematis. Foto: Unsplash

Clematis, la hermosa enredadera con flores que enamora a los amantes del jazmín

De riego moderado y frecuente combina belleza, aroma y versatilidad. Sus grandes flores en tonos rosados, morados, azules y blancos la convierten en una tendencia irresistible.

Aunque sus flores aman la luz solar directa, sus raíces prefieren mantenerse frescas y sombreadas. Este contraste es clave para cuidar la planta adecuadamente y garantizar una floración saludable.

Clematis. Foto: Unsplash

Ideal para rejas, pérgolas o balcones, y cada vez más argentinos la eligen gracias a su versatilidad y a la elegancia que aporta a cualquier espacio.

Jardinería en casa: trucos para cuidar tu Clematis sin dificultades

Riego

Es importante mantener el suelo húmedo pero sin encharcamientos.

Luz equilibrada

Necesita sol directo para sus flores, pero es importante proteger sus raíces por lo que es conveniente cubrirlas con algún abono.

Clematis. Foto: Unsplash

Tierra fértil

Para que esta planta alcance su máximo potencial, es necesario utilizar abonos minerales y orgánicos. Si tenés dudas, en los viveros te pueden recomendar mezclas específicas según la variedad.

Poda ligera

Después de la floración, podala suavemente para estimular nuevos brotes.