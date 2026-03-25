Los mejores looks de los jugadores de la Selección Argentina Foto: https://www.instagram.com/afaseleccion

La llegada de la Selección Argentina al predio de Ezeiza no sólo generó expectativas por lo futbolístico, sino que el despliegue del estilo de los jugadores también dio de qué hablar en las redes sociales. Como ya es costumbre, eligieron outfits que llamaron la atención y atrajeron todas las miradas de los hinchas.

Desde combinaciones sobrias hasta apuestas más arriesgadas, los campeones del mundo demostraron que la moda también juega un papel importante fuera de la cancha. Entre prendas oversize, accesorios de lujo como bolsos y guiños a los colores de la bandera argentina, cada uno imprimió su propia personalidad en su look.

Messi y uno de los mejores looks de los jugadores de la Selección Argentina. Foto: https://www.instagram.com/afaseleccion

El resultado fue algo curioso: una pasarela improvisada en el ingreso al precio de la Asociación del Fútbol Argentino, donde lo que más se destacó fueron las pequeñas carteras de algunos jugadores, un elemento fundamental de moda que fue impuesto el año pasado por Lionel Messi y Rodrigo De Paul, empapados por la estética de Miami.

Los looks de pasarela de los jugadores: de Lionel Messi a Julián Álvarez

Uno de los primeros en llegar fue Lionel Messi, fiel a su estilo clásico y elegante. El capitán optó por un saco sport negro combinado con un pantalón holgado y zapatillas blancas, en sintonía con una remera del mismo tono. Un look simple pero efectivo, que refuerza su impronta sobria.

En la misma línea se mostró Giuliano Simeone, con una combinación minimalista de remera blanca, pantalón negro y gorra a juego. Ambos reflejaron una estética limpia y moderna, sin estridencias.

Julián Álvarez y su guiño a los tres campeonatos de la Selección Argentina. Foto: https://www.instagram.com/afaseleccion

Sin embargo, quien rompió con el molde fue Julián Álvarez. El delantero y recientemente papá apostó por una chomba oversize con los colores de la Argentina y las tres estrellas, en un claro guiño a los títulos mundiales. Su elección no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tendencia, con usuarios destacando su audacia y estilo relajado. Muchos, además, preguntaron desesperadamente dónde conseguir una chomba oversize igual a la de la Araña.

Otro de los más controversiales fue Nicolás Otamendi, ya que llegó con un saco cruzado gris, un pantalón amplio, anteojos de sol y un accesorio que llamó la atención: un bolso amplio a tono. Algunos en las redes lo compararon con un modelo, mientras que otros, criticaron su look.

Los mejores looks de los jugadores de la Selección Argentina Foto: https://www.instagram.com/afaseleccion

También destacó Leandro Paredes, quien combinó un blazer arremangado con remera negra de cuello amplio, logrando un equilibrio entre lo elegante y lo descontracturado. Su outfit, acompañado de accesorios de lujo, como una carterita de Louis Vuitton y un celular de alta gama, reforzó una estética moderna y urbana.

Lejos de limitarse a la indumentaria deportiva, los futbolistas adoptan cada vez más un rol protagónico en el mundo del estilo, marcando tendencia tanto dentro como fuera de la cancha y permitiendo ampliar la moda masculina a nuevos horizontes.

Los mejores looks de los jugadores de la Selección Argentina Foto: https://www.instagram.com/afaseleccion

La Selección Argentina y los amistosos de la FIFA

En lo estrictamente deportivo, la Selección Argentina tiene por delante dos partidos amistosos en esta doble fecha FIFA. El primero de ellos lo disputará en Buenos Aires, en La Bombonera, este viernes a partir de las 20.15 h frente a la selección de Mauritania.

El segundo de los juegos amistosos también será también en La Bombonera, el próximo martes 31 de marzo, en el mismo horario de las 20.15 h y frente a Zambia.

Estos amistosos previos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá le servirán al DT albiceleste, Lionel Scaloni, a definir la lista de convocados que buscarán repetir la hazaña conseguida en Qatar 2022.