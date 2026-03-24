El bidet no va más. Foto: Unsplash.

Durante décadas, el bidet fue sinónimo de higiene en los hogares argentinos, especialmente en departamentos de las grandes ciudades desde mediados del siglo XX. Aunque su origen se popularizó en Francia durante la época napoleónica entre la nobleza, en Argentina se convirtió en un elemento cotidiano del baño.

Su nombre proviene del francés “bidet”, que significa “pony” o caballo pequeño, en referencia a la postura que adopta la persona al usarlo. No solo cumplía una función práctica: también era un símbolo de cuidado personal y modernidad en los baños de la época, un detalle que muchas familias consideraban esencial en su hogar.

El bidet no va más. Foto: Unsplash.

Por qué los arquitectos lo dejan de lado

Hoy, el bidet está desapareciendo de los proyectos de arquitectura moderna. Los especialistas coinciden: ocupa espacio, es considerado poco funcional y no se adapta a los baños pequeños de la vida urbana contemporánea. En su lugar, se priorizan soluciones que optimicen los metros disponibles y mantengan la higiene, pero con un diseño más limpio y minimalista.

Duchas laterales: la solución práctica y económica

Una de las alternativas más elegidas es la ducha lateral, un pequeño rociador instalado junto al inodoro. Su instalación es sencilla y no requiere modificar la estructura del baño, mientras que su diseño minimalista se adapta a cualquier estilo. Además, reduce el consumo de papel higiénico y agua, y resulta especialmente útil para personas mayores o con movilidad reducida.

“El espacio ganado se puede aprovechar para muebles, un lavarropas o simplemente para una mayor comodidad en la circulación dentro del baño”, explica un arquitecto especializado en remodelaciones urbanas.

El bidet no va más. Foto: Freepik.

Inodoros inteligentes: tecnología y comodidad

Otro reemplazo moderno del bidet son los inodoros inteligentes o smart toilets. Equipados con chorros regulables, temperatura ajustable y secado con aire caliente, estos dispositivos combinan tecnología, funcionalidad y estética. Su uso es sencillo: vienen con paneles laterales o controles remotos que permiten elegir la configuración más cómoda para cada usuario.

Aunque todavía no son masivos en Argentina, los smart toilets ganan popularidad en hogares que buscan soluciones higiénicas, prácticas y estéticamente atractivas. Además, permiten un cuidado personal más completo que el papel higiénico tradicional, ofreciendo lavado y secado delicado, ideal para familias y personas con necesidades especiales.

El bidet no va más. Foto: Unsplash.

Baños modernos: del espacio funcional al bienestar

En la arquitectura contemporánea, el baño dejó de ser un lugar meramente funcional y se transformó en un espacio de bienestar. Las tendencias actuales incluyen duchas tipo spa, materiales nobles como mármol y piedra natural, iluminación cálida y mobiliario pensado para generar confort. En este nuevo concepto, el bidet tradicional queda relegado, mientras que las alternativas modernas permiten un baño más práctico, cómodo y estéticamente cuidado.

En pocas palabras, la evolución del baño refleja los cambios en la vida urbana y las prioridades de quienes buscan funcionalidad, higiene y diseño en un mismo espacio. Lo clásico sigue presente en la memoria, pero la modernidad dicta nuevas formas de cuidar la higiene personal.