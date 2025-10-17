El tender tradicional quedó atrás: las 4 nuevas tendencias que se imponen en espacios reducidos

Cada vez más personas buscan soluciones prácticas para secar la ropa sin ocupar tanto lugar. En los hogares con pocos metros cuadrados, surgen opciones modernas que combinan funcionalidad, diseño y ahorro de espacio.

Tender horizontal. Foto: Del Bazar.

El tradicional tender para colgar la ropa está perdiendo protagonismo en muchos hogares del país. Cada vez más familias lo reemplazan por alternativas modernas, que combinan practicidad, diseño y optimización del espacio.

Esta tendencia comenzó en departamentos pequeños, donde cada centímetro cuenta, y se extendió rápidamente a otros tipos de viviendas. En lugar del clásico tender de pie, ahora predominan opciones más funcionales, como:

Secarropas eléctricos de bajo consumo.

Percheros plegables que se instalan en paredes o techos.

Sistemas retráctiles que se ocultan fácilmente cuando no están en uso.

Tenders horizontales, ideales para aprovechar al máximo espacios estrechos.

Especialistas en diseño de interiores coinciden en que el cambio responde a una búsqueda de orden, estética y practicidad. Además, remarcan que estas soluciones no solo ahorran espacio, sino que también aportan modernidad y armonía visual a los ambientes del hogar.

Tender vertical. Foto: Morph.

Cuánto cuestan los tenders verticales, la tendencia que crece

Los tenders horizontales se han convertido en una de las opciones preferidas para quienes buscan secar la ropa sin ocupar demasiado espacio. Son ideales para balcones, patios o incluso terrazas pequeñas, ya que se instalan de manera fija y permiten colgar varias prendas a la vez sin obstaculizar el paso. Además, su diseño moderno se integra fácilmente a cualquier estilo de hogar, combinando funcionalidad y estética.

Tender vertical. Foto: Mercado Libre.

Tender vertical. Foto: Mercado Libre.

En cuanto a su precio, los tenders horizontales varían según el tamaño y la capacidad de carga. Actualmente, se pueden encontrar desde $21.000 hasta $34.000, lo que los posiciona como una inversión práctica para quienes quieren optimizar el espacio sin renunciar a comodidad y eficiencia.

De esta forma, los tenders horizontales se consolidan como una opción cómoda, práctica y económica para quienes buscan secar la ropa sin ocupar demasiado espacio. Con su diseño funcional y adaptado a distintos tamaños de hogar, se convierten en una alternativa moderna que combina eficiencia, ahorro de espacio y estilo, ideal para los hogares argentinos actuales.