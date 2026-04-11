Plantas para el interior Foto: Foto generada con IA Canal 26

Con la llegada del otoño, los días se acortan, baja la temperatura y la luz natural empieza a cambiar. Este escenario invita a adaptar el hogar y también a repensar las plantas de interior, ya que no todas toleran de la misma manera el clima más fresco y la menor exposición solar. Elegir las especies adecuadas puede marcar la diferencia entre un rincón apagado y un espacio verde lleno de vida durante toda la temporada.

El otoño es, además, un momento clave para incorporar nuevas plantas al interior: el estrés térmico es menor que en verano y muchas especies se adaptan mejor al entorno doméstico.

Por qué el otoño es clave para las plantas de interior

A diferencia de la primavera, el otoño es una etapa de transición y preparación. Las plantas reducen su crecimiento, consumen menos agua y se vuelven más sensibles al exceso de riego y a los cambios bruscos de temperatura.

En ambientes interiores, este período es ideal para apostar por especies resistentes, decorativas y de bajo mantenimiento, capaces de tolerar menos horas de luz sin perder vigor.

Plantas de interior Foto: Foto generada con IA Canal 26

Las mejores plantas para tener dentro de casa en otoño

Estas especies combinan estética, resistencia y facilidad de cuidado, y se adaptan especialmente bien a los meses otoñales:

1. Sansevieria (Lengua de suegra)

Es una de las plantas estrella para interior en cualquier época del año, pero particularmente en otoño. Tolera la poca luz, los ambientes secos y los descuidos en el riego. Además, aporta un diseño moderno y vertical que combina con cualquier estilo.

2. Pothus

Versátil y siempre verde, el pothus es ideal para estanterías, macetas colgantes o muebles altos. En otoño sigue creciendo de forma moderada y ayuda a purificar el aire del hogar.

3. Zamioculca

Perfecta para quienes buscan una planta elegante y casi indestructible. Sus hojas brillantes reflejan luz y aportan frescura incluso en ambientes con iluminación limitada.

4. Calathea

Si bien requiere un poco más de atención, la calathea se convierte en protagonista del interior gracias a sus hojas ornamentales. Prefiere espacios templados, sin corrientes de aire y con humedad ambiental controlada.

5. Ficus elastica

El ficus de hoja grande vuelve a ganar protagonismo en otoño, cuando la luz es más suave. Aporta volumen y un efecto decorativo contundente en livings y dormitorios amplios.

Otoño en Argentina Foto: Foto generada con IA

Cómo cuidar las plantas de interior durante el otoño

El cambio de estación obliga a ajustar rutinas básicas de cuidado:

Reducir el riego : la mayoría de las plantas necesita menos agua. Regar en exceso es uno de los errores más comunes en esta época.

Ubicación estratégica : acercarlas a ventanas con luz natural, pero evitando el contacto directo con el vidrio frío.

Controlar la calefacción : el aire seco perjudica a muchas especies. Pulverizar hojas o usar humidificadores puede marcar la diferencia.

Menos fertilizante: durante el otoño no es necesario estimular el crecimiento. Suspender o espaciar la fertilización.

Plantas de interior que aportan confort visual en días grises

El otoño trae tonos más apagados al exterior, por eso las plantas con hojas verdes intensas o dibujos llamativos ganan protagonismo dentro del hogar. No solo decoran, sino que también mejoran el ánimo y crean una sensación de refugio y bienestar.

Incorporarlas en rincones de lectura, escritorios o zonas de descanso ayuda a equilibrar el clima otoñal y a mantener una conexión con la naturaleza, incluso cuando el clima no acompaña.

Un otoño verde empieza con buenas elecciones

Tener plantas de interior en otoño no es solo una cuestión estética: es una forma de transformar el hogar en un espacio más cálido, saludable y visualmente atractivo. Elegir especies resistentes y adaptar los cuidados a la estación asegura que el verde continúe siendo protagonista, incluso en los meses más frescos.

Con pequeños ajustes y las plantas adecuadas, el interior puede florecer todo el año.