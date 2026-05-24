Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números marcan distintos aspectos de nuestro día a día, por eso siempre es útil saber cuáles son los números de la suerte que nos corresponden según cada signo del zodíaco, para tenerlos en cuenta.

En numerología popular se cree que cada número emite una “vibración energética” asociada a rasgos de personalidad y momentos del calendario y por eso se combinan astrología para proponer cifras favorables para cada signo.

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Para este domingo 24 de mayo de 2026, la vibración numérica del día está marcada por el número 3. Esta energía estimula la comunicación, la expansión y los golpes de efecto en el azar.

Los números de la suerte de cada signo para este domingo 24 de mayo

Aries: 12 - 34 - 78

Tauro: 02 - 24 - 56

Géminis: 11 - 33 - 55

Cáncer: 03 - 27 - 60

Leo: 05 - 21 - 63

Virgo: 14 - 38 - 72

Libra: 06 - 15 - 42

Escorpio: 13 - 49 - 66

Sagitario: 09 - 45 - 81

Capricornio: 08 - 40 - 88

Acuario: 17 - 39 - 91

Piscis: 07 - 18 - 30

Horóscopo, zodiaco, signos. Foto: Pexels.

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo.

Si estás indeciso sobre alguna decisión importante, los números pueden servirte como “señales” para darte orientación, así que si los ves surgir en tu día, ¡ya sabés por qué es! Lo que importa es que tengas en mente los números que se alinean con tu signo del zodíaco para que su energía te acompañe.