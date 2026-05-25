Ni cactus ni espinas: cuáles son las plantas que recomienda el Feng Shui para atraer energía positiva al hogar
Esta práctica milenaria sugiere que ciertas plantas ubicadas en la entrada del hogar atraen buenas energías. ¿Cuáles son y cómo cuidarlas?
Según el Feng Shui, la jardinería energética y diversas creencias populares, algunas plantas ubicadas en la entrada de la casa pueden atraer prosperidad, abundancia y energía positiva para todos los integrantes del hogar.
Las especies con hojas redondeadas y colores vivos son ideales para este espacio, ya que simbolizan crecimiento, armonía y bienestar. En cambio, se recomienda evitar las plantas con espinas u hojas puntiagudas, porque podrían bloquear el flujo de energía positiva.
La planta del dinero, conocida como Plectranthus o Pachira aquatica, es una de las más elegidas para atraer suerte en la economía. Según el Feng Shui, debe colocarse cerca de la puerta principal y en una maceta llamativa. Pero no es la única: ¿qué otras plantas ayudan a atraer buena vibra?
Cuáles son las plantas que atraen la abundancia y la prosperidad, según el Feng Shui
Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana)
Esta planta simboliza el crecimiento, la abundancia y el equilibrio. Debes colocarla en la entrada o recibidor, idealmente en agua con piedras decorativas. Cambiar el agua semanalmente y evitar luz solar directa.
Planta de Ruda
Esta planta es un sinónimo de protección contra energías negativas y apertura de caminos. Generalmente, se coloca a la izquierda de la entrada principal y necesita de sol y tierra bien drenada para sobrevivir.
Albahaca
Simboliza la prosperidad y el bienestar emocional. Esta planta debe colocarse cerca de la puerta o en una jardinera. Además, necesita mucho sol y riego frecuente.
Lavanda
Además de tener un perfume riquísimo, simboliza la calma, la armonía y la purificación. Se coloca a ambos lados de la puerta o en macetas colgantes y necesita un sol directo y riego moderado.
Planta de Jade (Crassula ovata)
Esta planta es bien conocida como el “árbol de la abundancia”, ya que se cree que atrae prosperidad y buena fortuna. Debe ser ubicada del lado derecho de la puerta de entrada para atraer las buenas energías al hogar.
Según las creencias del Feng Shui, colocar estas plantas en la entrada no solo embellece tu hogar, sino que crea un ambiente de bienvenida, energía positiva y atracción de buena fortuna.