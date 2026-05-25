Plantas, hogar. Fuente: Unsplash

Según el Feng Shui, la jardinería energética y diversas creencias populares, algunas plantas ubicadas en la entrada de la casa pueden atraer prosperidad, abundancia y energía positiva para todos los integrantes del hogar.

Las especies con hojas redondeadas y colores vivos son ideales para este espacio, ya que simbolizan crecimiento, armonía y bienestar. En cambio, se recomienda evitar las plantas con espinas u hojas puntiagudas, porque podrían bloquear el flujo de energía positiva.

La planta del dinero, conocida como Plectranthus o Pachira aquatica, es una de las más elegidas para atraer suerte en la economía. Según el Feng Shui, debe colocarse cerca de la puerta principal y en una maceta llamativa. Pero no es la única: ¿qué otras plantas ayudan a atraer buena vibra?

Cuáles son las plantas que atraen la abundancia y la prosperidad, según el Feng Shui

Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana)

Bambú de la suerte. Foto: ChatGPT.

Esta planta simboliza el crecimiento, la abundancia y el equilibrio. Debes colocarla en la entrada o recibidor, idealmente en agua con piedras decorativas. Cambiar el agua semanalmente y evitar luz solar directa.

Planta de Ruda

Planta de ruda. Foto: Pinterest.

Esta planta es un sinónimo de protección contra energías negativas y apertura de caminos. Generalmente, se coloca a la izquierda de la entrada principal y necesita de sol y tierra bien drenada para sobrevivir.

Albahaca

Albahaca. Foto: Unsplash.

Simboliza la prosperidad y el bienestar emocional. Esta planta debe colocarse cerca de la puerta o en una jardinera. Además, necesita mucho sol y riego frecuente.

Lavanda

Planta de lavanda Foto: GROK

Además de tener un perfume riquísimo, simboliza la calma, la armonía y la purificación. Se coloca a ambos lados de la puerta o en macetas colgantes y necesita un sol directo y riego moderado.

Planta de Jade (Crassula ovata)

Flores del árbol de jade Foto: -

Esta planta es bien conocida como el “árbol de la abundancia”, ya que se cree que atrae prosperidad y buena fortuna. Debe ser ubicada del lado derecho de la puerta de entrada para atraer las buenas energías al hogar.

Según las creencias del Feng Shui, colocar estas plantas en la entrada no solo embellece tu hogar, sino que crea un ambiente de bienvenida, energía positiva y atracción de buena fortuna.