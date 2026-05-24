El jardín más peligroso del mundo está en un castillo inglés:

El jardín más peligroso del mundo está en un castillo inglés con más de 100 especies tóxicas. Foto: Alnwick Castle

Entre árboles centenarios, flores exóticas y senderos dignos de un cuento medieval, el Castillo de Alnwick alberga uno de los espacios botánicos más inquietantes del planeta: un jardín dedicado exclusivamente a plantas venenosas, tóxicas y narcóticas capaces de provocar desde alucinaciones hasta la muerte.

Castillo de Alnwick en Reino Unido: el hogar del jardín botánico de plantas más venenosas del mundo

Ubicado en el norte de Inglaterra, este histórico castillo de más de mil años de antigüedad se convirtió en un inesperado imán turístico gracias a un pequeño patio oculto dentro de sus jardines. Allí crecen más de 100 especies consideradas peligrosas para el ser humano, en un espacio que permanece cerrado al público general y al que solo se puede ingresar mediante visitas guiadas en grupos reducidos.

A diferencia de los tradicionales jardines botánicos, donde predominan las especies ornamentales y medicinales, el llamado “Poison Garden” fue concebido para mostrar el lado más oscuro de la naturaleza. Las sustancias tóxicas presentes en flores, hojas, raíces o semillas convierten a estas plantas en verdaderas armas biológicas.

El Castillo de Alnwick tiene más de mil años de antigüedad y se convirtió en un inesperado imán turísticos. Foto: Unsplash

Mientras algunas especies apenas provocan irritaciones cutáneas o mareos al inhalarlas, otras pueden inducir estados de coma o causar la muerte. El recorrido está estrictamente controlado y los visitantes deben seguir normas precisas para evitar cualquier contacto riesgoso con las plantas.

Cuál es la planta más venenosa que se conserva en este castillo inglés

Entre las especies más temidas aparece la Ricinus communis, conocida popularmente como ricino, considerada por el Libro Guinness de los Récords como la planta más venenosa del mundo. Originaria de África y ampliamente naturalizada en regiones tropicales y subtropicales de América, contiene ricina, una toxina extremadamente potente que puede resultar letal en dosis mínimas.

Paradójicamente, sus semillas también se utilizan desde hace siglos para producir aceite de ricino, una sustancia empleada con fines medicinales e industriales que, tras un correcto procesamiento, no conserva la toxina.

Otra de las protagonistas del jardín es la belladona, famosa por sus pequeñas moras oscuras y sus propiedades alucinógenas. Aunque durante siglos fue utilizada en preparados medicinales y cosméticos, hoy se sabe que puede causar convulsiones, delirios e incluso la muerte, especialmente en niños.

Entre las especies más temidas aparece la Ricinus communis, considerada la planta más venenosa del mundo. Foto: Unsplash

Más de 100 especies tóxicas: qué especies hay en el Castillo de Alnwick

El recorrido también incluye plantas asociadas a la producción de drogas y sustancias narcóticas. En sectores protegidos por rejas metálicas se encuentran ejemplares de marihuana, amapolas utilizadas para obtener opio, hojas de coca y plantas de tabaco.

La colección supera las 100 especies tóxicas, intoxicantes y narcóticas provenientes de distintas regiones del mundo. Muchas de ellas tienen una larga historia ligada tanto a la medicina como a rituales ancestrales o preparados venenosos utilizados durante siglos.

Fuera del jardín venenoso, el complejo botánico del castillo ofrece extensas áreas verdes, laberintos naturales y una enorme casa del árbol, convirtiendo al lugar en uno de los destinos turísticos más particulares del Reino Unido.

El Castillo de Alnwick ganó fama mundial por haber servido como escenario de Hogwarts en la saga de Harry Potter. Foto: Alnwick Castle

Conservación de especies tóxicas: cuál es el propósito detrás del jardín

La intención del jardín no es glorificar estas especies, sino mostrar cómo la naturaleza puede convertirse tanto en una herramienta de curación como en una fuente de peligro. Esa dualidad fue precisamente la inspiración de la duquesa Jane Percy, quien impulsó la creación del espacio en 2005.

Inspirada en los antiguos jardines medicinales de Padua, en Italia, la aristócrata buscó remarcar “la delgada línea entre matar y curar”, transformando al jardín en un espacio educativo y científico tan fascinante como perturbador.

Más allá de su famoso jardín venenoso, el Castillo de Alnwick también ganó fama mundial por haber servido como escenario de Hogwarts en las primeras películas de la saga Harry Potter and the Philosopher’s Stone y Harry Potter and the Chamber of Secrets. Así, entre magia cinematográfica y especies letales, este rincón británico combina ciencia, historia y misterio en uno de los jardines más extraños del planeta.