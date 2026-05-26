Uñas minimalistas Foto: Freepik.

El universo de la belleza y las nuevas tendencias está siempre en constante cambio y, como siempre, la manicura no es la excepción. Y aunque en los últimos años dominaron las pasarelas las uñas largas y los diseños llamativos, este año todo se dio vuelta y volvieron los clásicos: la elegancia con uñas minimalistas.

De hecho, cada vez más celebridades, influencers y especialistas en nail art apuestan por este formato más práctico y versátil, que combina estética minimalista con comodidad para la vida cotidiana. El regreso de las uñas cortas también se vincula con una tendencia más amplia dentro de la moda y la belleza: el auge de los looks naturales y simples.

Milky nails, la nueva tendencia del invierno Foto: Pinterest

Lejos de quedar asociadas únicamente a estilos discretos, las uñas cortas lograron reinventarse con diseños modernos, colores intensos y acabados sofisticados que demuestran que no es necesario llevar largos extremos para lucir una manicura llamativa.

Por qué las uñas cortas vuelven a ser tendencia

El fenómeno aesthetic impulsó el regreso de estilos más limpios, delicados y funcionales. En ese contexto, las uñas cortas comenzaron a posicionarse nuevamente como una alternativa elegante frente a las manicuras extralargas.

Además de su apariencia prolija, muchas personas las eligen por practicidad. Son más cómodas para realizar actividades diarias, requieren menos mantenimiento y suelen quebrarse con menor frecuencia que las uñas XXL.

Manicura americana Foto: pinterest

Otro de los motivos detrás de esta tendencia es su versatilidad, ya que las uñas cortas permiten jugar con distintas texturas, colores y diseños sin perder la sofisticación. Desde esmaltes nude y tonos pastel hasta acabados metalizados o micro nail art, las posibilidades siguen creciendo.

Qué diseños se usan en uñas cortas

Dentro de las tendencias actuales sobresalen las manicuras minimalistas, con detalles simples pero modernos. Los tonos lechosos, las bases translúcidas y los colores neutros continúan siendo los más elegidos.

También ganan espacio las micro french, los diseños con puntos, líneas finas y pequeños detalles brillantes que aportan un toque elegante sin sobrecargar las manos. Otra tendencia fuerte es el efecto “clean nails”, inspirado en la estética natural y saludable. Este estilo apuesta por uñas cortas bien cuidadas, con brillo suave y esmaltes transparentes o rosados.

Uñas minimalistas Foto: Pinterest

Aunque las uñas largas siguen presentes en redes sociales y pasarelas, las uñas cortas demostraron que nunca pasan de moda y que logran reinventarse temporada tras temporada. Su combinación entre comodidad, estética y facilidad de mantenimiento las convirtió nuevamente en un clásico del nail art moderno, ideal tanto para quienes buscan un look discreto y sofisticado sin excesos.