Números de la suerte. Foto: Freepik.

Los números de la suerte son una de las búsquedas más populares entre quienes siguen la astrología y las creencias esotéricas. Muchas personas los usan como guía para atraer buenas energías, probar fortuna en juegos de azar o simplemente empezar el día con una señal positiva.

Para este jueves 21 de mayo de 2026, cada signo del zodíaco tiene una combinación especial de números que podría marcar el rumbo de la jornada.

Los números de la suerte del jueves 21 de mayo

Aries: 7, 18, 29

Tauro: 4, 12, 33

Géminis: 9, 21, 40

Cáncer: 2, 15, 27

Leo: 1, 14, 35

Virgo: 6, 19, 24

Libra: 8, 17, 30

Escorpio: 5, 16, 28

Sagitario: 11, 22, 39

Capricornio: 10, 20, 41

Acuario: 3, 13, 32

Piscis: 7, 18, 26

Números de la suerte y astrología. Foto: Imagen ilustrativa creada con Gemini AI

Qué significado tienen los números de la suerte

En astrología, cada número posee una vibración energética particular que puede influir en el ánimo, las decisiones y las oportunidades de cada persona. Por eso, muchos creen que determinadas combinaciones ayudan a potenciar la intuición, atraer prosperidad o abrir caminos en el amor y el trabajo.

Aunque no existe una base científica que respalde estas creencias, los números de la suerte siguen siendo una tradición muy popular en todo el mundo.

El dato astrológico del día

El 21 está relacionado con la creatividad, la comunicación y la expansión personal. Además, el número 3 —resultado de sumar 2+1— simboliza la expresión, la sociabilidad y las nuevas oportunidades. Por eso, este jueves podría ser una jornada ideal para iniciar proyectos, cerrar acuerdos o animarse a cambios importantes.

Números de la suerte. Foto: Pixabay.

Cómo sacar tu número personal según la fecha de nacimiento

Más allá del horóscopo, la numerología propone un enfoque simbólico que conecta cifras, identidad y ciclos vitales.

Esta disciplina sostiene que los números no son neutros: cada uno representa una energía particular que puede manifestarse en la vida cotidiana. A partir de esa idea, se analizan fechas, nombres y palabras.

Para obtener el número personal según la fecha de nacimiento, se suman todos los dígitos hasta reducirlos a una sola cifra. Hay una excepción clara: cuando el resultado es 11, 22 o 33, se mantiene sin simplificar, ya que se trata de números maestros.

El nombre propio también tiene un valor numérico. Para calcularlo, se asigna un número a cada letra siguiendo un sistema tradicional que agrupa el abecedario del 1 al 9. Luego, se suman todos los valores y se reduce el total.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros