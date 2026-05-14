Números de la suerte de hoy, jueves 14 de mayo de 2026
Cada signo del zodiaco cuenta con números que lo favorecen y pueden convertirse en aliados al momento de tomar decisiones. Conocé cuáles te tocan hoy.
Cada signo del zodiaco cuenta con números que lo favorecen y pueden convertirse en aliados al momento de tomar decisiones, participar en juegos de azar o simplemente buscar formas de atraer buena energía.
Por eso es fundamental conocer nuestros números de la suerte y tenerlos presentes durante el día, ya sea para utilizarlos en rituales, guiarnos por ellos o tomarlos como pequeñas “señales” en la rutina cotidiana.
Los números de la suerte del jueves 14 de mayo de 2026, signo por signo
- Aries: 8, 19, 27
- Tauro: 5, 14, 30
- Géminis: 7, 16, 35
- Cáncer: 2, 16, 29
- Leo: 1, 19, 33
- Virgo: 8, 15, 24
- Libra: 6, 17, 30
- Escorpio: 9, 13, 27
- Sagitario: 4, 20, 31
- Capricornio: 10, 22, 35
- Acuario: 12, 23, 34
- Piscis: 25, 28, 36
¿Para qué sirven los números de la suerte?
Para rituales personales o supersticiones
Ciertos números pueden traer:
- Buena vibra
- Suerte en juegos
- Energía positiva en decisiones
Para elegir números en juegos de azar
Mucha gente los usa para:
También podría interesarte
- Quiniela
- Rifas
- Solo como guía personal
Para motivación o enfoque personal
Hay quienes usan un “número del día” como:
- Recordatorio,
- Amuleto,
- Símbolo de un objetivo
Les da una sensación de dirección o buena energía.
Como parte de prácticas alternativas
En numerología, astrología y otras prácticas esotéricas se usan para “interpretar” momentos, personalidades o tendencias.
Significado de los números del 1 al 9
1 — Inicio, liderazgo, acción
- Representa el comienzo.
- Energía de independencia, fuerza, decisión.
- Simboliza “el que abre camino”.
2 — Cooperación, sensibilidad, equilibrio
- La energía de las parejas y los dúos.
- Diplomacia, comprensión, empatía.
- Simboliza la paz y la armonía.
3 — Creatividad, comunicación, expresión
- Número artístico por excelencia.
- Movimiento, inspiración, sociabilidad.
- Simboliza alegría y expansión.
4 — Orden, estabilidad, trabajo
- Energía práctica, disciplinada.
- Representa bases sólidas, estructura.
- Simboliza la constancia y responsabilidad.
5 — Cambio, libertad, aventura
- Movimiento constante, curiosidad.
- Energía inquieta, adaptable.
- Simboliza lo nuevo y lo inesperado.
6 — Amor, familia, armonía
- Energía protectora, afectiva.
- Sentido del deber y la belleza.
- Simboliza el hogar y la responsabilidad emocional.
7 — Introspección, sabiduría, espiritualidad
- Representa la búsqueda interna.
- Análisis, lógica y misterio.
- Simboliza la conexión interior.
8 — Poder, éxito, materia
- Energía de logro y ambición.
- Relacionado con dinero, negocios y autoridad.
- Simboliza el equilibrio entre lo material y lo espiritual.
9 — Cierre, generosidad, trascendencia
- El final de un ciclo.
- Compañerismo, ayuda, sensibilidad global.
- Simboliza la entrega y la culminación.