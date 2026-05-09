El estallido de sus frutos puede escucharse a varios metros de distancia y permite que sus semillas lleguen a zonas alejadas del árbol madre para aumentar sus posibilidades de crecimiento. Foto: Pinterest.

En las selvas tropicales de América del Sur, donde la competencia por la luz y los nutrientes obliga a las especies a desarrollar mecanismos extremos de supervivencia, existe un árbol capaz de protagonizar uno de los fenómenos naturales más impactantes del continente.

Se trata del Hura crepitans, una especie originaria de Brasil que puede lanzar sus semillas a enormes distancias mediante una explosión tan potente que llega a escucharse a varios metros.

Originario de las selvas tropicales de Brasil, el Hura crepitans desarrolló una estrategia extrema para sobrevivir y expandirse en ecosistemas donde la competencia por la luz y los nutrientes es constante. Foto: Pinterest.

Este árbol, conocido también en distintas regiones como “árbol dinamita”, desarrolló un sofisticado sistema de dispersión que combina física, biología y evolución. Su método reproductivo no solo sorprende por la violencia del estallido, sino también por la precisión con la que logra expandirse en ecosistemas altamente competitivos.

El fenómeno natural que convierte a sus semillas en proyectiles

A primera vista, el Hura crepitans no parece diferente de otros árboles tropicales. Su copa amplia, sus hojas verdes y su tronco robusto apenas dejan entrever el singular mecanismo que esconde en sus frutos.

Todo comienza cuando las cápsulas leñosas que contienen las semillas empiezan a secarse. A medida que pierden humedad, las paredes del fruto se contraen de manera desigual y generan una tensión interna cada vez mayor. Cuando esa presión alcanza un punto límite, el fruto estalla de forma repentina.

Además de su explosivo mecanismo de reproducción, esta especie sudamericana posee un tronco cubierto de espinas y un látex tóxico utilizado históricamente por comunidades locales. Foto: Pinterest.

El sonido del estallido puede escucharse a varios metros de distancia dentro del bosque. En cuestión de segundos, la energía acumulada transforma a las semillas en pequeños proyectiles que salen disparados a gran velocidad.

En condiciones favorables, algunas semillas pueden alcanzar distancias cercanas a los 100 metros desde el árbol madre, una capacidad extraordinaria para una especie vegetal.

¿Por qué este árbol necesita lanzar sus semillas tan lejos?

Lejos de ser un simple fenómeno curioso, esta explosión cumple una función clave para la supervivencia del árbol. En las selvas húmedas sudamericanas, crecer cerca del árbol progenitor puede resultar un problema para las nuevas plantas, ya que deben competir por luz solar, agua y nutrientes.

Científicos consideran que este árbol cuenta con uno de los sistemas de dispersión de semillas más eficientes y sorprendentes del reino vegetal. Foto: Pinterest.

Al expulsar sus semillas a grandes distancias, el Hura crepitans aumenta las posibilidades de que las nuevas plántulas encuentren espacios más favorables para desarrollarse. Esta estrategia evolutiva reduce la competencia directa y facilita la expansión de la especie en distintos sectores del bosque tropical.

Los especialistas consideran que este tipo de dispersión explosiva es una de las formas más eficientes de colonización vegetal dentro de ambientes densos y biodiversos como la Amazonia y otras regiones tropicales de América del Sur.

Hura crepitans: un árbol tan peligroso como fascinante

Además de su particular sistema reproductivo, el Hura crepitans posee características físicas que lo vuelven inconfundible. Puede alcanzar alturas que van desde los 4 hasta los 35 metros y su tronco suele estar cubierto de espinas pronunciadas, especialmente en la base.

Sus hojas son alternas y de forma ovada, mientras que sus flores presentan una estructura muy diferente a la de otras especies tropicales: son pequeñas, carecen de pétalos y poseen numerosos estambres agrupados sobre una columna central.

Su capacidad para expulsar semillas a velocidades extraordinarias convirtió al Hura crepitans en una de las especies más fascinantes de las selvas húmedas de América del Sur. Foto: Pinterest.

Otro de los aspectos más llamativos del árbol es su látex. Esta sustancia es tóxica para los peces y, durante siglos, algunas comunidades locales la utilizaron para facilitar la pesca en ríos y lagunas.

A pesar de esa toxicidad, ciertos animales lograron adaptarse a la especie. Algunas aves, como los loros, y determinados monos consumen sus frutos y semillas cuando todavía están tiernos.

Los usos de la madera del Hura crepitans

Más allá de su extraño mecanismo natural, este árbol también tiene valor económico en diversas regiones tropicales. Su madera liviana se utiliza en carpintería general, construcción interior, embalajes, enchapes y trabajos de ebanistería de bajo costo.

Aunque a simple vista parece un árbol tropical común, sus frutos almacenan una tensión interna capaz de generar una explosión natural que rompe el silencio de la selva. Foto: Unsplash

Gracias a su ligereza, incluso puede emplearse como material de relleno en determinados procesos industriales.

Sin embargo, lo que verdaderamente convirtió al Hura crepitans en una de las especies más sorprendentes de América del Sur es su capacidad de transformar un simple fruto seco en una explosión natural capaz de lanzar semillas a distancias extraordinarias y alterar el silencio de la selva con un fuerte estallido.