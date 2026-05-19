Bicarbonato y pasta de dientes, la mezcla ideal para limpiar el hogar de forma efectiva:

Esta mezcla casera ayuda a remover restos adheridos y manchas difíciles sin necesidad de productos industriales. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

La limpieza del hogar puede resolverse muchas veces con ingredientes simples, económicos y fáciles de conseguir. Entre los trucos caseros más populares aparece la mezcla de bicarbonato de sodio y pasta de dientes, una combinación que ganó popularidad por su capacidad para remover manchas difíciles y devolver brillo a distintas superficies.

Ambos productos cuentan con propiedades que los convierten en aliados prácticos dentro de la casa. Mientras el bicarbonato actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender suciedad adherida, la pasta dental aporta componentes pulidores que favorecen la limpieza sin generar daños importantes en ciertos materiales.

La combinación de dentífrico y bicarbonato se destaca por su bajo costo y practicidad en tareas domésticas. Foto: Freepik

Uno de los usos más recomendados de esta preparación casera está relacionado con la limpieza de la base metálica de la plancha, un sector que suele acumular restos quemados, manchas y residuos difíciles de eliminar con métodos tradicionales.

¿Para qué sirve mezclar pasta de dientes con bicarbonato?

La combinación de dentífrico y bicarbonato de sodio se utiliza principalmente para limpiar superficies metálicas y recuperar el aspecto de algunos electrodomésticos. En el caso de la plancha, esta mezcla ayuda a remover restos adheridos que pueden afectar el deslizamiento sobre la ropa.

El bicarbonato de sodio y la pasta dental pueden utilizarse juntos para limpiar la base metálica de la plancha. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El bicarbonato contribuye a desprender la suciedad más resistente, mientras que la pasta dental genera una acción de pulido suave que mejora el acabado de la superficie. El resultado suele ser una base más limpia, uniforme y lista para volver a utilizarse.

Además de la plancha, muchas personas utilizan esta preparación para limpiar pequeños objetos metálicos o superficies con manchas leves, siempre aplicándola con cuidado para evitar rayaduras.

Cómo aplicar la mezcla de bicarbonato y pasta de dientes

El procedimiento es sencillo y puede realizarse en pocos minutos. Para lograr un mejor resultado, se recomienda seguir estos pasos:

Colocar una pequeña cantidad de pasta de dientes sobre la base fría de la plancha.

Espolvorear bicarbonato de sodio encima.

Frotar suavemente con un paño seco o una esponja suave.

Retirar el excedente con un trapo apenas húmedo.

Esperar a que la superficie se seque completamente antes de volver a enchufar el electrodoméstico.

El preparado debe aplicarse siempre con la plancha apagada y completamente fría para evitar daños. Foto: Grok AI.

Es importante realizar este proceso con la plancha apagada y fría. Además, se aconseja evitar el exceso de agua para no dañar las partes eléctricas ni deteriorar el material.

¿Por qué recomiendan esta mezcla casera?

Uno de los motivos por los que esta combinación se volvió tan popular es su bajo costo. Tanto el bicarbonato de sodio como la pasta dental suelen estar presentes en cualquier hogar y permiten resolver tareas de limpieza sin necesidad de recurrir a productos industriales más costosos.

Otro aspecto valorado es la practicidad. La preparación no requiere conocimientos técnicos ni herramientas especiales, por lo que puede aplicarse rápidamente ante manchas o residuos visibles.

Sin embargo, especialistas en limpieza doméstica recomiendan utilizar este método de forma ocasional y probar primero en una pequeña zona para comprobar que la superficie no sufra alteraciones.