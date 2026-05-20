Números de la suerte. Foto: Freepik.

La numerología es una práctica simbólica que despierta interés cada vez que se acerca una fecha significativa. Conocé cuáles son tus números de la suerte según el signo del zodíaco y tenelos en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y tomarlos como “señales” en caso de que los necesites.

Los números de la suerte de cada signo para este miércoles 20 de mayo de 2026

1. Aries: 5, 16, 24, 37, 52, 88

Día para actuar sin pensarlo tanto. El 5 te da impulso.

2. Tauro: 4, 13, 28, 41, 59, 73

Estabilidad y dinero. El 13 y el 41 favorecen compras y acuerdos.

3. Géminis: 3, 14, 22, 36, 50, 67

Conversaciones clave. El 14 abre puertas si hablas con claridad.

4. Cáncer: 2, 11, 20, 31, 46, 75

Intuición fuerte. El 20 coincide con la fecha, úsalo si te aparece.

5. Leo: 1, 9, 23, 35, 54, 82

Protagonismo natural. El 1 y el 23 te ayudan a liderar.

6. Virgo: 6, 15, 27, 38, 60, 69

Orden y detalles. El 27 es bueno para revisar documentos y planes.

7. Libra: 6, 17, 25, 40, 53, 71

Armonía en vínculos. El 6 y el 25 suavizan conflictos.

8. Escorpio: 8, 12, 29, 44, 61, 84

Profundidad. El 8 y el 84 marcan cambios internos que rinden después.

9. Sagitario: 10, 18, 32, 47, 65, 90

Expansión. El 10 y el 90 favorecen viajes, estudios o proyectos grandes.

10. Capricornio: 4, 21, 33, 48, 56, 70

Trabajo con resultados visibles. El 21 da constancia.

11. Acuario: 11, 26, 37, 49, 63, 79

Ideas originales. El 11 potencia la originalidad y el 79 los golpes de suerte.

12. Piscis: 2, 19, 30, 45, 58, 76

Creatividad e intuición. El 19 y el 76 conectan con lo emocional.

Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología

La numerología convierte fechas, nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975, sumas 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego, 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Números de la suerte. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Números de la suerte. Foto: Pixabay.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.