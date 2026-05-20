Las casas prefabricadas que se pueden conseguir por menos de 20.000 dólares:

Casas containers. Foto: Importainer.

Las casas container se consolidan como una de las opciones más accesibles y versátiles dentro del mercado inmobiliario argentino. En un contexto donde construir una vivienda tradicional demanda cada vez más inversión y tiempo, este tipo de construcciones prefabricadas aparece como una alternativa económica, sustentable y rápida de instalar.

En los últimos años, las tiny houses fabricadas a partir de contenedores marítimos reciclados ganaron popularidad gracias a sus diseños modernos, la posibilidad de personalización y los menores costos de construcción. Además, muchas empresas ya ofrecen modelos completamente equipados por menos de 20.000 dólares, algo difícil de encontrar dentro del mercado de viviendas convencionales.

Casa container de 15m²: rápida instalación y espacios personalizables

Una de las propuestas más accesibles del mercado argentino pertenece a Importainer S.A., que ofrece un modelo de casa container de 15 metros cuadrados pensado para quienes buscan una solución habitacional compacta, funcional y de rápida instalación.

Casas containers. Foto: Importainer.

Esta vivienda se destaca por incluir aislación térmica y acústica en paredes, además de contar con instalación eléctrica y sanitaria completa. También incorpora mobiliario básico para cocina y baño, permitiendo habitarla prácticamente desde el primer día.

Otro de los puntos fuertes es la posibilidad de personalizar distintos aspectos del diseño según las necesidades del cliente. Desde divisiones internas hasta terminaciones y equipamiento adicional, el modelo puede adaptarse a distintos usos, tanto para vivienda permanente como para oficina, quincho o casa de fin de semana.

Con un precio aproximado de $18.232.500, esta tiny house se posiciona como una de las alternativas más económicas dentro del segmento de viviendas prefabricadas.

Vivienda container de 30m²: instalaciones completas y de gran calidad

Por su parte, Los Teros Containers ofrece una vivienda modular de 30m² que combina mayor amplitud con terminaciones de calidad y una instalación rápida en el terreno del comprador.

El modelo incluye cocina-comedor, dormitorio y baño completamente funcionales. Además, cuenta con aislación de espuma de poliuretano, aberturas de línea Módena, pisos de PVC y revestimientos interiores de MDF pintado, elementos que mejoran el confort térmico y la estética de la vivienda.

Las instalaciones eléctricas y sanitarias llegan terminadas de fábrica, reduciendo significativamente los tiempos de obra y evitando costos adicionales de construcción. La empresa entrega la unidad lista para ser trasladada y montada.

Con un valor cercano a los US$16.500, esta opción aparece como una de las más competitivas del mercado en relación entre tamaño, equipamiento y precio.

Módulo habitacional de 18m²: una opción muy completa

Otra de las empresas que comenzó a ganar terreno en este segmento es The Boxs, que comercializa un módulo habitacional de 18m² construido bajo el sistema Steel Frame.

Casas containers. Foto: Importainer.

La vivienda incorpora doble aislación térmica mediante telgopor y lana de vidrio, además de piso de madera plastificada y terminaciones modernas. También posee instalaciones eléctricas y sanitarias completas, cocina equipada y baño con ducha.

Uno de los aspectos más atractivos del modelo es la posibilidad de agregar distintos opcionales, como salamandra, aire acondicionado u otros elementos de confort que permiten adaptar el espacio a distintos climas y necesidades.

Con un precio estimado de $13.750.000, este módulo compacto aparece como una alternativa ideal para quienes buscan independizarse, instalar una vivienda en un terreno propio o incluso generar un espacio turístico para alquiler temporario.

Además del aspecto económico, las casas prefabricadas ofrecen importantes ventajas sustentables. Entre ellas sobresalen la eficiencia energética gracias a mejores sistemas de aislación, la reducción de residuos durante la construcción y un menor impacto ambiental debido a los tiempos de obra más cortos.

Las casas container continúan creciendo en popularidad en Argentina y se perfilan como una solución cada vez más elegida para acceder a la vivienda propia sin afrontar los elevados costos de una construcción tradicional.