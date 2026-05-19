El ranking de los nombres más elegidos en Argentina, según la IA. Foto: Freepik.

Definir el nombre de un bebé es una decisión difícil, ya que es una tarea cargada de emociones, debates familiares e incluso muchas veces también es sometida a votación. Cada familia busca encontrar un nombre especial que combine significado, identidad y una sonoridad que acompañe al niño o niña durante toda su vida.

Las tendencias cambian año tras año y suelen estar influenciadas por las redes sociales, las series, la música, el deporte y las celebridades. En 2026 crecieron especialmente los nombres cortos, modernos y fáciles de pronunciar, además de aquellos que tienen alcance internacional y funcionan en distintos idiomas.

Los nombres más utilizados este 2026 para los niños. Foto: Pixabay.

Según distintos análisis recopilados con inteligencia artificial, varios nombres ya se perfilan como los favoritos entre los bebés nacidos este año. La IA detectó un fuerte regreso de nombres clásicos, combinados con opciones más actuales y originales, marcando una tendencia que mezcla tradición, modernidad y simplicidad.

Los nombres de varón que son tendencia este año en Argentina

Las plataformas de inteligencia como ChatGPT y Gemini coinciden en que los nombres breves, fáciles de pronunciar y con presencia global dominarán los registros durante este año:

Leo

Luca

Liam

Enzo

Noah

Elio

Kai

Luciano

Mateo

Thiago

Santiago

Sebastián

Matías

Gabriel

Muchos de estos nombres mezclan tradición y modernidad. Por ejemplo, Mateo y Santiago son muy elegidos en países hispanohablantes, mientras que Liam, Noah y Kai crecieron en Argentina por su popularidad internacional.

Muchos de estos nombres elegidos y en tendencia mezclan tradición y modernidad. Foto: Unsplash.

Los nombres de niña que más se eligen este 2026

Para las niñas, las tendencias muestran una preferencia por nombres delicados, cortos y con sonoridad elegante. Los más destacados según las proyecciones de IA son:

Sofía

Olivia

Emma

Lucía

Valeria

Martina

Aurora

Isabella

Amelia

Alma

Elena

Nina

Aria

Sofía volvió a ubicarse entre los nombres favoritos en varios rankings internacionales, mientras que Olivia y Emma mantienen una fuerte presencia global. También crecen opciones clásicas como Elena y Amelia.

Sofía volvió a ubicarse entre los nombres favoritos en varios rankings internacionales. Foto: Unsplash.

La tendencia que marca este 2026 en Argentina

La inteligencia artificial detectó que este año predominan tres grandes estilos:

Nombres cortos y fáciles de recordar.

Opciones internacionales que funcionan en distintos idiomas.

Regreso de nombres clásicos con toque moderno.

Además, aumentó el interés por nombres unisex como Noa, Alex, Luca o Sasha, una tendencia que sigue creciendo en distintos países.

¿Qué tienen en común estos nombres?

Según ChatGPT, en la actualidad, los padres de los niños buscan nombres que transmitan personalidad, que sean fáciles de pronunciar y escribir, y que tengan buena adaptación en redes sociales, viajes y entornos internacionales. También influye mucho la cultura pop, las series, el deporte y las celebridades.