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La divertida vida de los cerditos en Camboya: se viralizaron por tener su propio parque acuático y tirarse por los toboganes

Una granja instaló toboganes de colores y una pileta para ayudar a los animales a combatir el calor. Los videos se volvieron virales y despertaron la curiosidad de miles de usuarios.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Parque acuático para cerdos en Camboya.
Los cerditos se viralizaron por tener su propio parque acuático y tirarse por los toboganes. Foto: captura video redes sociales.
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Un grupo de más de 30 cerdos se convirtió en protagonista de una escena tan insólita como divertida en Camboya. En el clip se puede ver cómo los animales disfrutan de un particular parque acuático instalado en la granja Keat Farm y donde se deslizan por toboganes de colores.

La iniciativa surgió como una manera de ayudar a los cerdos a refrescarse durante los días de altas temperaturas, pero las imágenes de sus chapuzones comenzaron a circular en las redes sociales y transformaron el lugar en una curiosa atracción.

Parque acuático para cerdos en Camboya.
Parque acuático para cerdos en Camboya. Video: X

Los videos muestran a los cerditos subir por rampas, deslizarse por toboganes de colores y caer al agua. Algunos incluso realizan movimientos que parecen auténticas acrobacias acuáticas.

Cómo nació el divertido parque acuático para cerditos en Camboya

El responsable de la iniciativa es Bun Chan Virak, dueño de la granja, quien decidió incorporar instalaciones acuáticas para mejorar las condiciones de los cerdos frente al calor.

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A diferencia de los humanos, estos animales tienen una capacidad muy limitada para refrescarse mediante la sudoración, por lo que necesitan de la ayuda de otros mecanismos para regular su temperatura corporal.

Por ese motivo, el acceso al agua y a espacios frescos resulta especialmente importante durante los días donde la temperatura es muy alta.

Parque acuático para cerdos en Camboya.
La granja instaló toboganes de colores y una pileta para ayudar a los animales a combatir el calor. Foto: captura video redes sociales.

Con el tiempo, el propietario decidió sumar toboganes y rampas para que los animales pudieran acceder a la piscina de una manera diferente. Además, incorporó una particular recompensa: los cerdos reciben comida después de sus chapuzones, una estrategia que sirve como incentivo para repetir la actividad.

Aunque la escena resulta divertida, detrás de la iniciativa existe una necesidad real: proteger a los cerdos del estrés térmico, ya que las temperaturas elevadas pueden afectar su bienestar.

De esta manera, la granja de Camboya consiguió llamar la atención con una propuesta poco habitual que combina agua, toboganes y animales convertidos en protagonistas de las redes sociales.

Videos viralesCerdoParque acuáticoCamboya
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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