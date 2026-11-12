comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Canceló su boda 2 días antes por una infidelidad, viajó sola de luna de miel a Hawái y su papá recorrió miles de kilómetros para acompañarla

Descubrió que su pareja le era infiel a través de mensajes de Facebook, a pocos días de su casamiento. En medio del dolor, su papá tuvo un gran gesto con ella y decidió compartirlo en TikTok.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tobi Elder descubrió la infidelidad de su esposo y disfrutó de la luna de miel con su padre.
Tobi Elder descubrió la infidelidad de su esposo y disfrutó de la luna de miel con su padre. Foto: TikTok/ tobielder
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una mujer descubrió que su prometido le era infiel poco antes de casarse, canceló la boda y decidió viajar sola a Hawái, donde tenía previsto festejar y disfrutar de su luna de miel. Sin embargo, lo que parecía ser una experiencia marcada por la tristeza terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más especiales de su vida gracias a un gesto inesperado de su padre.

La protagonista, Tobi Elder, de 39 años, compartió su historia en TikTok y recordó aquel viaje con una mezcla de nostalgia y emoción, ya que reveló que su papá había volado hasta Hawái para acompañarla durante una semana y asegurarse de que estuviera bien después de la separación.

Así fue el reencuentro con su padre tras descubrir la infidelidad de su marido.
Así fue el reencuentro con su padre tras descubrir la infidelidad de su marido. Video: TikTok/tobielder

Descubrió que su prometido le era infiel y canceló la boda a último momento

Tobi Elder, oriunda de Nebraska, Estados Unidos, tenía todo preparado para casarse con su pareja, Ryan, en Hawái. La ceremonia estaba organizada y buena parte de los gastos del viaje ya habían sido pagados. Sin embargo, un mensaje inesperado en Facebook cambió todo.

Mientras se preparaba para el casamiento, recibió capturas de pantalla enviadas desde un perfil desconocido donde mostraban conversaciones románticas entre su prometido y otra mujer, lo que provocó que Tobi lo llamara para pedirle explicaciones.

Contenido Recomendado

“¿Cómo así?”:una argentina viajó a República Dominicana, dijo que se llamaba Candela y allá nadie lo podía creer

Sorpresa en República Dominicana por el nombre de una joven argentina.

Video:desmontan la pasarela de las Cataratas Del Iguazú del lado de Brasil por una fuerte crecida

Crecida en las Cataratas del Iguazú

Según relató la protagonista en entrevistas difundidas por medios estadounidenses, Ryan reconoció que había mantenido contacto con esa persona durante varios meses. Tras conocer la situación, decidió terminar la relación y cancelar el casamiento.

Aunque faltaban pocos días para la ceremonia, la mujer optó por no perder el viaje que ya tenía organizado. Se subió al avión rumbo a Hawái, pero esta vez sin la compañía de quien iba a convertirse en su esposo.

Durante el vuelo atravesó algunos momentos complicados. Incluso, según contó, coincidió con otra pasajera que también viajaba para llevar a cabo su casamiento, una situación que le recordó los planes que acababa de cancelar.

Tobi Elder descubrió la infidelidad de su esposo y disfrutó de la luna de miel con su padre.
Tobi Elder descubrió la infidelidad de su esposo y disfrutó de la luna de miel con su padre. Foto: TikTok/ tobielder

Su papá viajó miles de kilómetros para acompañarla en la luna de miel

El momento más emotivo de la historia llegó cuando Rob, el padre de Tobi, de 68 años, decidió viajar a Hawái para que su hija no tuviera que atravesar sola aquella experiencia.

El hombre le comunicó que llegaría el mismo día en que estaba prevista la boda. De esta manera, lo que originalmente iba a ser una luna de miel en pareja terminó convirtiéndose en un viaje familiar. Tobi fue a buscarlo al aeropuerto y grabó el momento del reencuentro. Las imágenes, que posteriormente compartió en TikTok, se viralizaron y generaron numerosas reacciones entre los usuarios.

Durante su estadía, padre e hija recorrieron la isla, compartieron comidas y visitaron distintos sitios turísticos. Entre ellos estuvo Pearl Harbor, un lugar que Rob deseaba conocer desde hacía tiempo. “El mejor recuerdo de 2025 (y el más triste): aquella vez que tuve que irme de luna de miel sola porque descubrí que mi prometido me estaba engañando dos días antes de nuestra boda en Hawái… Así que mi padre voló a Hawái para asegurarse de que estuviera bien durante la semana”, escribió la protagonista en el posteo.

La experiencia también le permitió a Tobi disfrutar de momentos junto a su padre en medio de una situación personal difícil. El viaje adquirió así un significado completamente distinto al que había imaginado cuando comenzó a organizar su boda.

Videos viralesTikTok
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que el Papa León XIV tomó como ejemplo y que será beatificado

    Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que el Papa León XIV tomó como ejemplo y que será beatificado

  2. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 12 de noviembre de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 12 de noviembre de 2026

  3. Feriados 2026:cuándo es el próximo fin de semana largo de noviembre y qué días no se trabaja

    Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo de noviembre y qué días no se trabaja

  4. Aumentan el pasaporte y el DNI:nuevos precios, quiénes pueden acceder gratis y cuánto costará el trámite exprés

    Aumentan el pasaporte y el DNI: nuevos precios, quiénes pueden acceder gratis y cuánto costará el trámite exprés

  5. El Papa León XIV abandonó Argentina después de una visita histórica:cómo será su agenda en Perú

    El Papa León XIV abandonó Argentina después de una visita histórica: cómo será su agenda en Perú
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno acelera para suspender las PASO y Martín Menem espera que el Senado avance antes que termine noviembre

Sesión en la Cámara de Diputados

“Propone la alternativa del humanismo cristiano”:Diego Guelar analizó el mensaje del papa León XIV e interpeló a quienes ejercen responsabilidades políticas

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

El Gobierno destacó coincidencias entre Javier Milei y el Papa León XIV:“Habló en favor de la propiedad privada y del empresario que arriesga capital”

Economía

Plazo fijo:cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Se conoce el dato de inflación de octubre:qué número esperan los especialistas

Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

El riesgo país volvió a caer y cerró la jornada en 852 puntos, el menor nivel en casi una semana

Internacionales

Huelga general 11-N en España:miles de personas se manifiestan tras una jornada con más de 50 detenidos y disturbios

Un manifestante sostiene un cartel durante una huelga general nacional de 24 horas en la que exige salarios que permitan el acceso a lo que los manifestantes consideran una vivienda digna, en Barcelona, ​​España

Imágenes impactantes:se derrumbó un edificio en Nueva York, hay cuatro heridos y buscan a dos trabajadores desaparecidos

Lo vinculan con el robo a Binance:quién es Park Jin Hyok, el hacker norcoreano detrás de algunos de los ciberataques más grandes de la historia

Misterio y conmoción por la “repentina” muerte del embajador ruso en Estados Unidos