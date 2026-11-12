Canceló su boda 2 días antes por una infidelidad, viajó sola de luna de miel a Hawái y su papá recorrió miles de kilómetros para acompañarla

Tobi Elder descubrió la infidelidad de su esposo y disfrutó de la luna de miel con su padre. Foto: TikTok/ tobielder

Una mujer descubrió que su prometido le era infiel poco antes de casarse, canceló la boda y decidió viajar sola a Hawái, donde tenía previsto festejar y disfrutar de su luna de miel. Sin embargo, lo que parecía ser una experiencia marcada por la tristeza terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más especiales de su vida gracias a un gesto inesperado de su padre.

La protagonista, Tobi Elder, de 39 años, compartió su historia en TikTok y recordó aquel viaje con una mezcla de nostalgia y emoción, ya que reveló que su papá había volado hasta Hawái para acompañarla durante una semana y asegurarse de que estuviera bien después de la separación.

Así fue el reencuentro con su padre tras descubrir la infidelidad de su marido. Video: TikTok/tobielder

Descubrió que su prometido le era infiel y canceló la boda a último momento

Tobi Elder, oriunda de Nebraska, Estados Unidos, tenía todo preparado para casarse con su pareja, Ryan, en Hawái. La ceremonia estaba organizada y buena parte de los gastos del viaje ya habían sido pagados. Sin embargo, un mensaje inesperado en Facebook cambió todo.

Mientras se preparaba para el casamiento, recibió capturas de pantalla enviadas desde un perfil desconocido donde mostraban conversaciones románticas entre su prometido y otra mujer, lo que provocó que Tobi lo llamara para pedirle explicaciones.

Según relató la protagonista en entrevistas difundidas por medios estadounidenses, Ryan reconoció que había mantenido contacto con esa persona durante varios meses. Tras conocer la situación, decidió terminar la relación y cancelar el casamiento.

Aunque faltaban pocos días para la ceremonia, la mujer optó por no perder el viaje que ya tenía organizado. Se subió al avión rumbo a Hawái, pero esta vez sin la compañía de quien iba a convertirse en su esposo.

Durante el vuelo atravesó algunos momentos complicados. Incluso, según contó, coincidió con otra pasajera que también viajaba para llevar a cabo su casamiento, una situación que le recordó los planes que acababa de cancelar.

Tobi Elder descubrió la infidelidad de su esposo y disfrutó de la luna de miel con su padre. Foto: TikTok/ tobielder

Su papá viajó miles de kilómetros para acompañarla en la luna de miel

El momento más emotivo de la historia llegó cuando Rob, el padre de Tobi, de 68 años, decidió viajar a Hawái para que su hija no tuviera que atravesar sola aquella experiencia.

El hombre le comunicó que llegaría el mismo día en que estaba prevista la boda. De esta manera, lo que originalmente iba a ser una luna de miel en pareja terminó convirtiéndose en un viaje familiar. Tobi fue a buscarlo al aeropuerto y grabó el momento del reencuentro. Las imágenes, que posteriormente compartió en TikTok, se viralizaron y generaron numerosas reacciones entre los usuarios.

Durante su estadía, padre e hija recorrieron la isla, compartieron comidas y visitaron distintos sitios turísticos. Entre ellos estuvo Pearl Harbor, un lugar que Rob deseaba conocer desde hacía tiempo. “El mejor recuerdo de 2025 (y el más triste): aquella vez que tuve que irme de luna de miel sola porque descubrí que mi prometido me estaba engañando dos días antes de nuestra boda en Hawái… Así que mi padre voló a Hawái para asegurarse de que estuviera bien durante la semana”, escribió la protagonista en el posteo.

La experiencia también le permitió a Tobi disfrutar de momentos junto a su padre en medio de una situación personal difícil. El viaje adquirió así un significado completamente distinto al que había imaginado cuando comenzó a organizar su boda.