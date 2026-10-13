Video: desmontan la pasarela de las Cataratas Del Iguazú del lado de Brasil por una fuerte crecida

Crecida en las Cataratas del Iguazú del lado brasileño. Foto: @modojuanchi en Instagram

El Parque Nacional Iguazú se mantuvo cerrado del lado argentino hasta la mañana de este martes 13 de octubre. Sin embargo, las autoridades tomaron la decisión de cerrar la Garganta del Diablo del lado de Brasil por la sostenida crecida de 12 millones de litros de agua pasando por allí por segundo.

La crecida en el Parque Nacional Iguazú obligó a que las autoridades cierren el lugar al público. En este marco, decenas de videos de turistas se volvieron virales en las redes sociales, donde expusieron el impacto de la crecida sostenida de agua.

“Ahí vemos que están desmontando las protecciones así que esto nos da a entender de que deben tener alguna información sobre que se vienen más crecidas. Por lo tanto tienen que desarmar la pasarela de la Garganta del Diablo del lado brasileño. Esto es ahora, 13 de octubre”, relató el influencer Modo Juanchi.

Crecida de las Cataratas del Iguazú Video: @modojuanchi en Instagram

¿Cómo fue la crecida de las Cataratas del Iguazú?

Las Cataratas del Iguazú atraviesan una de las postales más impactantes de los últimos tiempos. Después de varios días de precipitaciones intensas en la región argentina, el caudal del río aumentó con una velocidad inusual y obligó a las autoridades a suspender temporalmente el ingreso de visitantes al Parque Nacional Iguazú durante el día 12 de octubre ya que las mediciones superaron los 12.000 metros cúbicos de agua por segundo.

La cifra representaba casi nueve veces el volumen habitual y encendió las alertas por las posibles consecuencias sobre las pasarelas, los circuitos turísticos y otras instalaciones del área protegida. De momento, se mantiene el cierre únicamente del circuito Garganta del Diablo tanto brasileño como argentino y los paseos náuticos se hacen con normalidad, afirmó Modo Juanchi para Canal 26.

Cataratas del Iguazú: el río alcanzó un caudal extremo

El caudal de las Cataratas del Iguazú se triplicó en menos de 48 horas

La velocidad de la creciente sorprendió por su magnitud. El sábado por la mañana, el río transportaba menos de 4.000 metros cúbicos por segundo. Un día después, el registro ya rondaba los 8.500 y durante la tarde del domingo alcanzó aproximadamente 11.500 metros cúbicos.

Finalmente, en las primeras horas del lunes, el caudal cruzó la barrera de los 12.000 metros cúbicos por segundo. De esta manera, el volumen de agua se triplicó en menos de dos días y transformó por completo el paisaje de los 275 saltos de las Cataratas.

Cataratas del Iguazú: el río alcanzó un caudal extremo

El agua adquirió además su característico tono rojizo y amarronado. Esto se debe al arrastre de sedimentos de la tierra colorada, provocado por las abundantes lluvias registradas en la cuenca alta del río.

La caída de semejante cantidad de agua también elevó la nube de rocío que se forma sobre el cañón. Aunque el fenómeno ofrece una imagen imponente, la fuerza de la corriente puede representar un riesgo para las estructuras próximas al río.