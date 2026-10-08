Video insólito: una familia de chanchos apareció adentro de un parque y tuvieron que arrearlos en medio de las lluvias

Un agente municipal tuvo que arrearlos para que liberen la zona. Foto: Captura de pantalla Presente Noticias

Las lluvias que afectan a distintos puntos del país dejaron postales de todo tipo durante las últimas horas con calles anegadas, complicaciones para circular y situaciones que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En Bolívar, la jornada de mal tiempo tuvo además un episodio tan inesperado como curioso: una familia de chanchos ingresó al parque Las Acollaradas de la ciudad y un agente municipal salió a arrearlos.

Los animales ingresaron al espacio verde desde el barrio María del Carmen y fueron vistos recorriendo los alrededores de la glorieta. La particular situación quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Una familia de chanchos ingresó al parque central de la ciudad de Bolívar y un agente municipal tuvo que arrearlos en medio de las lluvias. Video: Presente Noticias

Ante la presencia de los chanchos sueltos dentro del parque, un agente municipal tuvo que intervenir para intentar arrearlos y evitar que los animales provocaran daños en el lugar.

La escena llamó especialmente la atención por el contraste entre la tranquilidad del parque y la inesperada presencia de la familia de porcinos caminando por el espacio público mientras el trabajador intentaba conducirlos nuevamente hacia una zona segura.

El episodio ocurrió en el marco de las lluvias que afectaron a Bolívar y distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, que dejaron calles anegadas y complicaciones en distintos puntos.

Lluvia Foto: Freepik

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla

Ante la posibilidad de tormentas, se recomienda:

Evitar actividades al aire libre en las zonas afectadas.

No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o estructuras que puedan caer.

Retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

No sacar la basura si puede dificultar el escurrimiento del agua.

Evitar circular por calles anegadas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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