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Video insólito: una familia de chanchos apareció adentro de un parque y tuvieron que arrearlos en medio de las lluvias

Las lluvias que se registraron en distintos puntos del país dejaron imágenes particulares y una de ellas sorprendió a todos: una familia de porcinos ingresó al parque Las Acollaradas de Bolívar y un agente municipal tuvo que intervenir para arrearlos y evitar daños en los alrededores. El video.

Redacción Sociedad
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Un agente municipal tuvo que arrearlos para que liberen la zona.
Un agente municipal tuvo que arrearlos para que liberen la zona. Foto: Captura de pantalla Presente Noticias
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Las lluvias que afectan a distintos puntos del país dejaron postales de todo tipo durante las últimas horas con calles anegadas, complicaciones para circular y situaciones que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En Bolívar, la jornada de mal tiempo tuvo además un episodio tan inesperado como curioso: una familia de chanchos ingresó al parque Las Acollaradas de la ciudad y un agente municipal salió a arrearlos.

Los animales ingresaron al espacio verde desde el barrio María del Carmen y fueron vistos recorriendo los alrededores de la glorieta. La particular situación quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Una familia de chanchos ingresó al parque central de la ciudad de Bolívar y un agente municipal tuvo que arrearlos en medio de las lluvias.
Una familia de chanchos ingresó al parque central de la ciudad de Bolívar y un agente municipal tuvo que arrearlos en medio de las lluvias. Video: Presente Noticias

Ante la presencia de los chanchos sueltos dentro del parque, un agente municipal tuvo que intervenir para intentar arrearlos y evitar que los animales provocaran daños en el lugar.

La escena llamó especialmente la atención por el contraste entre la tranquilidad del parque y la inesperada presencia de la familia de porcinos caminando por el espacio público mientras el trabajador intentaba conducirlos nuevamente hacia una zona segura.

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El episodio ocurrió en el marco de las lluvias que afectaron a Bolívar y distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, que dejaron calles anegadas y complicaciones en distintos puntos.

Lluvia Foto: Freepik

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla

Ante la posibilidad de tormentas, se recomienda:

  • Evitar actividades al aire libre en las zonas afectadas.
  • No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o estructuras que puedan caer.
  • Retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • No sacar la basura si puede dificultar el escurrimiento del agua.
  • Evitar circular por calles anegadas.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Pronóstico día por día para el AMBA

  • Jueves 8: mejora gradual, con algunas lluvias aisladas durante la mañana. 14°C / 17°C.
  • Viernes 9: sin lluvias, cielo mayormente nublado. 13°C / 17°C.
  • Sábado 10: chance de lluvias débiles durante la mañana, luego mejora. 13°C / 18°C.
  • Domingo 11: tiempo estable, parcialmente nublado. 14°C / 19°C.
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