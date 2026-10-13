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Los mecánicos coinciden en este truco secreto: “Requiere de un alfiler y sirve para tratar un problema habitual de los parabrisas”

Especialistas brindaron un simple tip para evitar una complicación mayor que requiere la atención de un conocimiento mayor. Conocé todos los detalles en la nota.

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Auto; mecánico; taller
Auto; mecánico; taller Foto: Magnific
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El mantenimiento de un auto es un dolor de cabeza y una complicación para el bolsillo en tiempos de crisis. Sin embargo, especialistas brindaron un tip fácil a la alcance de todos para evitar un problema mayor que deba necesitar la intervención de un mecánico.

Por qué fallan los rociadores del limpiaparabrisas

Se trata de la limpieza de los rociadores del limpiaparabrisas.

Limpiar el cristal interior del parabrisas de un auto ayuda a reducir reflejos y favorece una conducción más segura.
Mantener limpio el cristal interior del parabrisas ayuda a reducir reflejos y favorece una conducción más segura. Foto: Unsplash

La falla se genera por el paso de los años y a causa del polvo que terminan tapando dichas salidas, que son bastante finas, lo que va a provocar que cuando necesitemos agua para la limpieza del parabrisas, casi no salga por estos agujeros tan pequeños.

Paso a paso: cómo usar el alfiler correctamente sin dañar el circuito

Con mucho cuidado, para evitar la rotura del alfiler y se quede dentro del orificio, se debe utilizar el instrumento de costura para liberar el hueco que ayuda en días de donde el parabrisas no tiene la limpieza adecuada, sobre todo en días de lluvia.

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Los parabrisas tendrán que estar totalmente despejados para viajar sin multas Foto: Freepik

Es una una maniobra que se realizar de forma periódica para evitar que la avería afecte el motor haga que salga el agua, pudiendo llegar a quemarse cuando los orificios se encuentren totalmente tapados e insistimos en que salga agua.

Qué hacer si el problema persiste tras aplicar el truco casero

En el caso de que el problema persista, dependiendo del vehículo, es necesario cambiar el motor que sirve de bomba para el vidrio delantero.

Auto; mecánico; taller Foto: Magnific

En este caso, es necesario invertir varios miles de pesos para evitar un mal mayor. Sin embargo, es importante destacar que el cambio puede realizarse en casa sin la necesidad de pasar por un mecánico, lo que nos evitará el costo de la mano de obra.

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