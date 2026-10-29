comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los mecánicos coinciden: “A 16, 22 o 25 grados no va a variar el consumo, lo que hace que gaste más el auto con el aire acondicionado puesto es el compresor funcionando”

Mecánicos explicaron por qué el sistema exige más esfuerzo al motor y cuándo es mejor usar el climatizador o bajar las ventanillas para ahorrar combustible.

Canal 26 Autos
Por Canal 26 Autos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los mecánicos coinciden: “A 16, 22 o 25 grados no va a variar el consumo, lo que hace que gaste más el auto con el aire acondicionado puesto es el compresor funcionando”
Los mecánicos coinciden: “A 16, 22 o 25 grados no va a variar el consumo, lo que hace que gaste más el auto con el aire acondicionado puesto es el compresor funcionando” Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Viajar por la ruta con el aire acondicionado encendido implica un mayor consumo de combustible, pero bajar las ventanillas no siempre es la mejor alternativa para ahorrar. Así lo explicó Juan José Ebenezer, mecánico de Talleres Ebenezer, quien detalló cómo funciona el sistema y qué conviene hacer para gastar menos durante un viaje largo.

El especialista planteó una de las dudas más frecuentes: “Cuando pongo el aire acondicionado, ¿por qué tira menos el coche?”. Según Ebenezer, el compresor del aire está conectado al motor y necesita energía para comprimir el gas refrigerante. “La única diferencia es que, cuando tienes un motor muy grande, con mucha potencia, apenas lo notas”, señaló. En autos con motores menos potentes, ese esfuerzo extra puede sentirse especialmente al acelerar o al subir una pendiente.

Ventanillas bajas o aire acondicionado: qué consume más en la ruta

Ebenezer también explicó qué sucede cuando se circula con las ventanillas bajas. “En carretera, sin embargo, ventana subida y ahí ponemos el aire acondicionado”, recomendó. El motivo es aerodinámico: a velocidades altas, el aire que entra al habitáculo aumenta la resistencia y obliga al motor a trabajar más. Por eso, aunque el climatizador consuma energía, abrir los vidrios no necesariamente es la opción más económica en ruta.

Juanjo Jiménez, mecánico: “Nunca hay que recargar teóricamente el aire acondicionado de tu coche y, si lo tienes que hacer, es que hay un problema”
Juanjo Jiménez, mecánico: “Nunca hay que recargar teóricamente el aire acondicionado de tu coche y, si lo tienes que hacer, es que hay un problema” Foto: Gemini

El impacto en el consumo depende de varios factores: el tipo de vehículo, la velocidad, la temperatura exterior y la intensidad del sistema. Como referencia, el RACE estimó que el aire acondicionado puede aumentar el consumo entre un 5% y un 10%. Un estudio de la Society of Automotive Engineers (SAE) indicó que, a 88 km/h, circular con las ventanillas bajas puede elevar el consumo un 20%, frente a un 10% con las ventanillas cerradas y el aire encendido.

Contenido Recomendado

Scotty Kilmer, mecánico, advierte sobre talleres estafadores:“Pueden rociar aceite aquí y luego decirte ‘mirá, está goteando’”

Scotty Kilmer, mecánico, sobre los estafadores: “Una persona así puede rociar aceite aquí y luego decirte: ‘Mirá, está goteando’”

Juanjo Jiménez, mecánico:“Nunca hay que recargar teóricamente el aire acondicionado de tu coche y, si lo tienes que hacer, es que hay un problema”

Juanjo Jiménez, mecánico: “Nunca hay que recargar teóricamente el aire acondicionado de tu coche y, si lo tienes que hacer, es que hay un problema”

Mitos sobre la temperatura y consejos para gastar menos

Otra consulta habitual es si poner el climatizador a una temperatura más baja aumenta el gasto. Ebenezer fue claro: “A 16, a 22 o a 25 grados no va a variar el consumo”. Y agregó: “Lo que hace que gaste más el coche con el aire acondicionado puesto es el compresor funcionando”. El consumo, entonces, depende del funcionamiento del sistema y no solo de la cifra elegida en el panel.

Para reducir el esfuerzo inicial, el mecánico recomendó ventilar el interior antes de enfriarlo: “El aire acondicionado debes ponerlo con las ventanillas bajadas unos segundos para ventilar”. Así se expulsa el aire caliente acumulado tras dejar el auto al sol y, una vez ventilado el habitáculo, se cierran las ventanillas y se usa el climatizador durante el viaje.

El especialista en motor Máximo Sant también advirtió sobre la resistencia que generan los vidrios bajos: “Bajar las ventanillas destruye la aerodinámica del coche”. Aunque el efecto depende de la velocidad y el diseño del vehículo, no hay una regla única para circular en ciudad o en ruta.

Recomendaciones para un viaje eficiente y seguro

Para viajes largos, la recomendación es mantener las ventanillas cerradas y usar el aire acondicionado a una temperatura confortable, sin asumir que apagarlo siempre ahorra combustible. Además, es importante revisar la presión de los neumáticos y evitar llevar peso innecesario, dos factores que también influyen en el consumo.

El objetivo es encontrar un equilibrio entre eficiencia, confort y seguridad, sin renunciar a una temperatura adecuada para conducir.

AutosMecánicoAire acondicionadoEvergreen
Canal 26 Autos
Canal 26 Autos

Autor

Equipo enfocado en compartir toda la actualidad sobre autos y motos en Argentina y el mundo. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa

León Gieco recibiendo el título de Doctor Honoris Causa.

Leonardo Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos

Luis Caputo se descompensó durante una visita a Catamarca con Javier Milei:cómo está su salud

Milei y Lula mantendrán el comercio entre Argentina y Brasil:qué confirmó el Gobierno en medio del viaje de Bolsonaro a EEUU

Economía

Si guardaste un patacón, tenés un tesoro:la cuasimoneda que marcó la crisis de 2001 se vende por hasta 350 dólares

Patacones, patacón

Hasta US$1.500 por noche:cuánto cuestan los alquileres en CABA, Luján y Córdoba por la visita del papa León XIV

Noviembre llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más:cuánto suben los servicios

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Internacionales

“Reanude con marcha normal”:el estremecedor audio del diálogo entre el centro de control y una maquinista antes del choque de trenes en España

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España.

Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador:ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

Desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro se proclamó “líder” de Brasil y agradeció a Milei y Trump

Quién es y qué se sabe de Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España