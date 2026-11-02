ChrisFix, especialista en mecánica: “Cómo detectar si un motor está quemando aceite y cuáles son las señales de alerta” Foto: Gemini

Detectar si un motor está quemando aceite no siempre es sencillo, sobre todo en autos usados donde los síntomas pueden pasar desapercibidos. Según el especialista en mecánica ChrisFix, hay señales que pueden advertir sobre un consumo excesivo de lubricante, aunque no se vean manchas bajo el vehículo ni nubes de humo evidentes.

En uno de sus videos, ChrisFix recomendó comenzar la inspección revisando el nivel y el estado del aceite con la varilla. Es importante observar si el lubricante presenta espuma, partículas metálicas o signos de contaminación, ya que estos detalles pueden anticipar problemas internos que no se detectan a simple vista.

Otra prueba útil es observar el escape al encender el motor. El especialista explicó que el humo azulado suele indicar que el aceite está llegando a la cámara de combustión y se quema junto con el combustible. Además, sugirió prestar atención a lo que ocurre al acelerar el motor, ya que el humo puede aparecer solo en ciertas condiciones y no durante todo el funcionamiento.

Qué indica el color del humo y cuáles son las causas más comunes

El color del humo que sale por el escape puede dar pistas sobre el tipo de falla. El humo azul o gris azulado está generalmente relacionado con la combustión de aceite. Entre las causas más frecuentes se encuentran el desgaste de los aros de los pistones, problemas en los retenes de válvulas o fallas en el sistema de ventilación del cárter. En autos con turbo, también puede haber pérdidas de aceite asociadas a ese componente.

Auto; mecánico; taller Foto: Magnific

Por otro lado, el humo blanco requiere una interpretación diferente. Si aparece solo unos segundos al arrancar en frío y luego desaparece, suele tratarse de vapor de agua por condensación. Sin embargo, si el humo blanco es abundante y persiste cuando el motor ya está caliente, puede indicar que está ingresando líquido refrigerante a la cámara de combustión.

Cómo controlar el consumo de aceite y diferenciar las fallas

Para saber si un auto consume aceite de más, ChrisFix aconsejó revisar el nivel siempre en condiciones similares, siguiendo las indicaciones del fabricante. Se puede completar el nivel hasta la marca, anotar el kilometraje y volver a medir después de recorrer cierta distancia. Si el nivel baja de manera reiterada, es recomendable consultar a un mecánico para determinar la causa.

Es fundamental distinguir entre una pérdida externa y la quema de aceite dentro del motor. Una mancha en el piso o restos de lubricante en el bloque pueden señalar una fuga. En cambio, si el nivel disminuye sin pérdidas visibles, el aceite podría estar ingresando a la combustión. Ninguna de estas señales permite saber con certeza qué pieza está fallando: siempre es necesaria una revisión profesional.

Por qué es clave actuar a tiempo ante el consumo excesivo de aceite

Detectar el problema a tiempo puede evitar daños mayores. Si el motor funciona con menos aceite del necesario, aumenta el riesgo de averías en los componentes internos. Por eso, ante la presencia de humo azulado persistente o si hay que rellenar el aceite con frecuencia, lo mejor es no esperar a que surja una falla más grave y consultar cuanto antes a un especialista.