Juan José Ebenezer, mecánico: “Ante la duda, agregá aceite en pequeñas tandas de menos de 1 litro”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Ante la duda, agregá aceite en pequeñas tandas de menos de 1 llitro” Foto: Gemini

Agregar aceite al auto parece una tarea sencilla, pero un descuido puede salir caro. El mecánico Juan José Ebenezer alertó sobre un error común: rellenar el depósito sin controlar cuánto necesita realmente el motor. Según contó en sus redes sociales, todavía hay conductores que, por desconocimiento, terminan agregando mucho más lubricante del necesario.

En su taller, Ebenezer recibió casos insólitos. Uno de ellos llegó a cargar hasta diez litros de aceite porque pensó que el motor seguía vacío. En otra situación, un cliente siguió echando aceite hasta que el nivel llegó al borde del tapón, sin usar la varilla para medir. El resultado: motores dañados y reparaciones costosas.

El especialista explicó que el exceso de aceite puede generar una presión interna inadecuada y afectar piezas importantes, como el turbo. En uno de los casos, el motor terminó gripado por este motivo.

Juan José Ebenezer, mecánico: “Ante la duda, agregá aceite en pequeñas tandas de menos de 1 llitro” Foto: Gemini

Cómo agregar aceite al auto sin pasarse

La recomendación de Ebenezer es clara: agregá el aceite de a medio litro por vez y controlá el nivel después de cada carga. “Ante la duda siempre te recomendaré que eches en pequeñas tandas de medio litro”, aconsejó.

Después de sumar esa cantidad, hay que esperar unos segundos para que el aceite baje al cárter y volver a medir con la varilla. Si el nivel sigue bajo, se puede repetir el procedimiento. Si ya está cerca del máximo, no hay que seguir agregando.

Para medir correctamente, el auto debe estar en una superficie plana y con el motor apagado. Si tiene varilla, hay que retirarla, limpiarla, volver a introducirla hasta el fondo y sacarla para ver la marca de aceite.

El nivel ideal y el tipo de aceite recomendado

Ebenezer señaló que el nivel ideal se ubica entre la mitad y los tres cuartos de la escala de la varilla. Lo fundamental es respetar las indicaciones del fabricante y nunca superar la marca máxima.

Además, no alcanza con elegir cualquier lubricante por precio o viscosidad. Es clave consultar el manual del auto y usar un aceite que cumpla con las homologaciones correspondientes.

El mecánico recomendó revisar el nivel de aceite de manera periódica y no esperar a que se prenda una advertencia en el tablero. Un control sencillo puede evitar errores al rellenar y prevenir averías que pueden ser muy costosas de reparar.