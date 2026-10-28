Scotty Kilmer, mecánico, advierte sobre talleres estafadores: “Pueden rociar aceite aquí y luego decirte ‘mirá, está goteando’”

Scotty Kilmer, mecánico, sobre los estafadores: “Una persona así puede rociar aceite aquí y luego decirte: ‘Mirá, está goteando’” Foto: Gemini

Llevar el auto al taller puede transformarse en un dolor de cabeza si el conductor no sabe distinguir entre una reparación legítima y un gasto innecesario. Scotty Kilmer, mecánico estadounidense con más de cinco décadas de trayectoria y millones de seguidores en YouTube, expuso en sus videos las maniobras más frecuentes que, según él, usan algunos talleres para convencer a los clientes de pagar arreglos que no hacen falta.

Uno de los ejemplos más claros que dio Kilmer tiene que ver con los amortiguadores. Según explicó, hay mecánicos que pueden rociar aceite sobre los guardapolvos para simular una pérdida y así justificar el reemplazo de la pieza. “Un estafador puede rociar aceite aquí”, mostró en cámara, y agregó: “Mirá, mirá, está goteando”. Para evitar caer en esa trampa, recomendó sacar fotos de las piezas antes de llevar el auto al taller y compararlas después de la revisión.

Cómo detectar fallas reales y no dejarse engañar

Kilmer también se refirió a los problemas de suspensión y dirección, que muchas veces se confunden con fallas en los amortiguadores. En una de sus demostraciones, explicó cómo revisar si una rueda tiene holgura y advirtió que ese movimiento puede deberse a otros componentes, no necesariamente a los amortiguadores. Sin embargo, aclaró que el diagnóstico siempre depende de lo que se observe al revisar el vehículo.

Scotty Kilmer, mecánico con 58 años de experiencia: “La nafta puede limpiar las válvulas mientras circula, pero no en todos los motores” Foto: Gemini

Si el auto pierde estabilidad al pasar por un bache, el especialista recomendó que un profesional compruebe el estado de los amortiguadores antes de decidir si hay que cambiarlos. Así, se evita reemplazar piezas que todavía funcionan correctamente.

Las pastillas de freno y la alineación: cuándo realmente hay que hacer el cambio

Otro de los puntos que abordó Kilmer fueron las pastillas de freno. El mecánico advirtió que no siempre es necesario cambiarlas solo porque el auto ingresó al taller. “Si fueran más delgadas que una moneda, sería hora de cambiarlas”, explicó. La revisión debe hacerse con el auto detenido y por alguien capacitado, ya que el estado de los frenos es clave para la seguridad y no conviene improvisar diagnósticos en la calle.

Sobre la alineación de las ruedas, Kilmer fue tajante: “No necesitas una alineación” si los neumáticos se desgastan de manera uniforme y el auto circula en línea recta, sin desviarse. Sin embargo, aclaró que estos indicios no reemplazan una inspección profesional si hay dudas sobre la dirección o la suspensión.

Reparaciones de transmisión y el riesgo de gastos innecesarios

Kilmer también puso la lupa sobre las reparaciones de la transmisión. Advirtió que muchos problemas aparecen justo después de que termina la garantía y que los concesionarios “estarían encantados” de que eso ocurra. Según el mecánico, descuidar el mantenimiento puede derivar en arreglos costosos, aunque los intervalos y procedimientos varían según el tipo de transmisión y las indicaciones del fabricante.

Como consejo general, Kilmer recomendó no autorizar ninguna reparación sin entender el diagnóstico y el motivo del cambio de una pieza. Sugerió pedir presupuestos detallados, exigir explicaciones claras y consultar a otro taller si la recomendación no resulta convincente.

Las advertencias del especialista apuntan a que los conductores estén mejor informados y puedan dialogar con el mecánico sin prejuicios, sin asumir que todos los talleres actúan de mala fe, pero tampoco descartando una reparación necesaria sin una revisión adecuada.