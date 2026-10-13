Marta Sánchez, de 60 años, sobre cómo mantiene su piel radiante: “Me hago doble limpieza, y uso vitamina C, sérum reparador, crema hidratante y contorno de ojos”

A sus 60 años, la cantante se mantiene activa y lleva una rutina que le permite mantenerse espléndida. Foto: Instagram @martisimasanchez

Para Marta Sánchez, tener 60 años es solo un número. La edad depende de cómo se lleva en el día a día. En este sentido, la artista demuestra que la vitalidad no es una simple coincidencia, sino el fruto directo de la disciplina. Mantenerse activa en su carrera exige un gran compromiso con el autocuidado.

Para la cantante, la clave está en equilibrar la alimentación y el ejercicio regular, además de sumarle una excelente actitud. Su estilo de vida activo la impulsa a lograr que cada momento sea muy productivo.

El descanso y la rutina de belleza: dos factores clave para Marta Sánchez

El descanso es un pilar fundamental para su bienestar diario. LA autora de “Desesperada” necesita dormir un mínimo de ocho horas para tener energía plena durante toda la jornada, e incluso disfruta del lujo de descansar diez o doce horas cuando puede hacerlo.

A Sánchez no le preocupa cumplir años, pero sí es extremadamente persistente con el cuidado de su piel. Aconseja protegerse del sol, limpiar el rostro e hidratarlo todos los días. Sin importar su nivel de cansancio, jamás omite su ritual nocturno innegociable: doble limpieza con aceites y cremas desmaquillantes, vitamina C, sérum reparador, crema hidratante y su infaltable contorno de ojos.

Cardio, pesas y ballet fit son las disciplinas físicas elegidas por Sánchez para mantener su cuerpo fuerte y en constante movimiento. Foto: Instagram @martisimasanchez

El impacto de la alimentación y una actitud positiva en su cotidianidad

En cuanto a su alimentación, mantiene una dieta equilibrada y muy variada, pero siempre con mucha mesura. Evita los grandes excesos, no le gusta el pepino y prefiere que sus cenas sean ligeras, ya que las comidas pesadas por la noche afectan su descanso.

No obstante, el momento más sagrado de su día ocurre en la mañana. Nadie puede molestarla durante su desayuno, el cual prepara de manera sumamente completa para arrancar con fuerza. Como ella misma enumera: toma dos cafés con leche, un jugo, una tostada de centeno con pavo, y otra con manteca y mermelada.

La rutina completa de Marta Sánchez para sentirse plena

Para complementar sus cuidados fundamentales y potenciar su día a día, suma elementos específicos en su rutina habitual:

Suplementación personalizada : Con el fin de maximizar su salud cotidiana, recurre al consumo de vitamina C, colágeno y vitamina D en los momentos en que su organismo lo requiere.

Ritual nocturno de descanso: Considera como un método de efecto casi mágico la combinación de unas cucharadas de miel con granos de sal, tomado justo antes de ir a dormir.

Actitud e higiene mental

Sostiene todo su trabajo físico sobre una mentalidad firme que abarca los siguientes pilares:

Autoestima y arreglo personal : Define la belleza auténtica como el hecho de estar a gusto consigo misma, arreglándose cada mañana con entusiasmo y para su propia satisfacción.

Independencia de juicio : Ignora por completo las críticas o comentarios de terceros.

Círculo social sano: Prioriza la compañía de amistades cargadas de vibraciones positivas para experimentar esta fase vital en plena realización.

Con una alimentación sumamente equilibrada, la cantante prefiere evitar los grandes excesos y elige cenas muy ligeras para no perjudicar su descanso. Foto: Instagram @martisimasanchez

La rutina de fuerza de Marta Sánchez: el entrenamiento recomendado a partir de los 50 años

Superar los 50 años exige priorizar el trabajo muscular de impacto funcional, considerado por los especialistas como un pilar imprescindible. Aunque la actividad aeróbica resulta beneficiosa para evitar la acumulación de grasa, el enfoque principal debe centrarse en la fuerza.

En línea con las pautas de expertos, la indicación principal es destinar de 2 a 3 jornadas semanales a realizar ejercicios funcionales que fortalezcan la musculatura de forma integral.

Ejercicios clave de la rutina

Sentadillas : focalizadas en la musculatura de las piernas.

Puentes de glúteo : destinados a la zona posterior y la región lumbar.

Variantes de planchas : enfocadas en la activación completa de la zona abdominal.

Flexiones : orientadas al desarrollo de potencia en pecho, hombros y tríceps.

Movimientos de remo: indicados para perfeccionar la postura corporal y reforzar la espalda.

Recomendaciones de ejecución y duración