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David Deibis, maquillador, insiste: “La reina Letizia, Leonor y Sofía comparten el mismo marrón en los labios, acompaña a los ojos sin competir con la mirada”

Letizia y sus hijas han encontrado en los tonos cálidos una fórmula para realzar sus rasgos naturales. Un experto en maquillaje explica por qué esta tendencia favorece a distintas edades y cómo conseguir un resultado elegante.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía comparten una tendencia de maquillaje que apuesta por la naturalidad, los tonos cálidos y los labios luminosos, según el maquillador David Deibis.
La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía comparten una tendencia de maquillaje que apuesta por la naturalidad, los tonos cálidos y los labios luminosos, según el maquillador David Deibis. Foto: Instagram / casareal.es.
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La reina Letizia, de 54 años, se ha consolidado como uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea. Sus elecciones de vestuario suelen captar la atención, pero también existe un detalle de su imagen que ha comenzado a ganar protagonismo: su preferencia por los maquillajes naturales, luminosos y en tonalidades tierra.

Esta estética parece haber influido en sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes han incorporado algunos de los recursos de belleza habituales de su madre. Entre ellos destaca un color de labios que combina matices marrones, rosados y rojizos.

Labiales; maquillaje; belleza; cosméticos.
Los tonos tierra regresan como tendencia de maquillaje y la reina Letizia demuestra que los labios en marrón canela pueden aportar definición y luminosidad sin perder naturalidad. Foto: Unsplash.

Durante los actos vinculados con los Premios Princesa de Asturias, las tres integrantes de la familia real española mostraron distintas interpretaciones de una misma tendencia. El maquillador David Deibis analizó sus elecciones y explicó las razones por las que este tono puede convertirse en un aliado para conseguir un aspecto sofisticado sin recurrir a colores intensos.

El marrón canela: el tono favorito de la reina Letizia

Uno de los rasgos más reconocibles del maquillaje de Letizia es su capacidad para destacar la mirada sin sobrecargar el rostro. Para conseguirlo, suele recurrir a sombras cálidas, una piel de acabado luminoso y productos labiales que aportan color de manera sutil.

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El marrón canela se ha convertido en uno de los tonos más representativos de esta estética, ya que permite definir los labios sin generar un contraste excesivo con el resto del maquillaje.

La elección también se observó en Leonor y Sofía durante su aparición en Oviedo, con motivo del tradicional concierto celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe. Aunque las tres apostaron por una gama cromática similar, cada una adaptó el resultado a sus características y preferencias personales.

La princesa Leonor de España.
La princesa Leonor de España. David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, analizó los looks de la familia real española y explicó por qué el marrón canela favorece a distintas edades. Foto: Instagram / casareal.es.

Esta coincidencia demuestra cómo una misma tendencia puede interpretarse de diferentes maneras y mantener una apariencia natural, especialmente en acontecimientos institucionales donde suele priorizarse la discreción.

El análisis del maquillador David Deibis sobre los looks de la realeza española

David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, examinó los detalles de los looks elegidos por la reina y sus hijas. Su atención se centró especialmente en el color de labios, una tonalidad cálida que combina diferentes matices. “Es un punto intermedio con matices de canela, rosa y teja”, explica.

El especialista también destacó que compartir una misma familia de colores no significa conseguir resultados idénticos. “El marrón canela es el color de labios que comparten la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía”, afirma el popular maquillador.

Sin embargo, lo que le resulta especialmente interesante es que ninguna lo lleva exactamente igual: “En Sofía se aprecia más rojizo, Leonor opta por una versión suave y en Letizia destaca el acabado luminoso”.

La infanta Sofía de España.
La infanta Sofía de España. La princesa Leonor y la infanta Sofía siguen los pasos de su madre en cuestiones de belleza, aunque cada una adapta el maquillaje a sus propios rasgos y preferencias. Foto: Instagram / casareal.es.

Estas diferencias permiten comprender la versatilidad del marrón canela. Mientras una aplicación ligera puede aportar frescura, una mayor intensidad contribuye a definir los labios y darles protagonismo.

Además, el acabado del producto influye directamente en el resultado: las fórmulas satinadas y los bálsamos con color suelen proporcionar una apariencia menos rígida que los labiales completamente mates.

Por qué elegir tonos tierra para un maquillaje elegante y discreto

Los colores tierra ocupan un lugar destacado entre las tendencias de maquillaje porque pueden adaptarse a diferentes tonalidades de piel y estilos personales. En particular, los marrones con matices rosados o rojizos permiten aportar definición sin endurecer las facciones.

El toque rosado o rojizo ayuda a que el labio conserve viveza. Aporta definición, pero resulta menos contrastado que un tono chocolate oscuro. En ellas funciona especialmente bien porque acompaña a los ojos sin competir con la mirada”, explica Deibis.

La princesa Leonor junto a su padre, el rey Felipe VI de España.
La princesa Leonor junto a su padre, el rey Felipe VI de España. La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía comparten una tendencia de maquillaje que apuesta por la naturalidad, los tonos cálidos y los labios luminosos. Foto: Instagram / casareal.es.

El maquillador también relaciona esta elección con el regreso de una estética característica de décadas anteriores. “La pasarela recupera el gusto por los marrones de los noventa, y la reina Letizia, Leonor y Sofía muestran cómo llevar esa idea con suavidad. El color tiene presencia, pero la boca no queda rígida, destaca el maquillador.

Para quienes desean incorporar esta tendencia, el especialista aconseja comenzar con aplicaciones ligeras y aumentar gradualmente la intensidad.

Si te cuesta verte con marrón, empieza con una capa fina y un acabado satinado. No necesitas cubrir por completo tu color natural. En una boca más pigmentada, el mismo labial tendrá un resultado diferente”.

Entre las alternativas para conseguir este efecto menciona el bálsamo Chia Lip Therapy, de Byoode, formulado con manteca de karité, aceites de chía y jojoba, ácido hialurónico, péptidos y ceramidas.

La Reina Letizia de España, la Princesa Leonor y la Princesa Sofía en una visita a Sotres, ganadora del premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2024. Foto: Reuters/Archie Andrews/ABACAPRESS.COM
La Reina Letizia de España, la Princesa Leonor y la Princesa Sofía. Foto: Reuters/Archie Andrews/ABACAPRESS.COM.

“Puedes aplicarlo a toques y añadir más cantidad donde quieras intensidad. El resultado queda más ligero y es fácil de retocar”, recomienda Deibis.

Así, la elección compartida por Letizia, Leonor y Sofía refleja una tendencia que combina naturalidad, luminosidad y versatilidad, y que demuestra que un maquillaje elegante no necesita colores intensos para destacar.

TendenciaMaquillajeRealezaReina LetiziaPrincesa Leonor
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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