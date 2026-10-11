Los maquilladores profesionales ni lo dudan: qué color de delineador favorece a los ojos claros después de los 50

Qué color de delineador favorece a los ojos claros después de los 50, según maquilladores profesionales. Foto: Mujerhoy

El marrón, el bronce, el verde oscuro y el ciruela aparecen entre las alternativas que recomiendan especialistas para destacar la mirada. Los testimonios de maquilladores profesionales explican cómo elegir el tono según el color de los ojos y conseguir un resultado más suave sin depender exclusivamente del delineador negro después de los 50 años.

Qué delineador usar para resaltar los ojos claros

El maquillador Gato explicó en Vogue España por qué los tonos marrones pueden ser una alternativa al negro y cómo funcionan en los ojos azules. “También quedan muy bien los marrones con destellos bronces o dorados, sobre todo si tienes los ojos azules, ya que potencian el ojo de muñeca”, afirmó el especialista.

Para quienes buscan otras alternativas, la maquilladora profesional Alexa Perisco recomendó tonos que aportan profundidad sin endurecer la expresión. “Estos tonos realzan el color de los ojos al tiempo que mantienen un look general suave y elegante”, sostuvo al referirse al marrón oscuro, el bronce y el ciruela.

Por su parte, la maquilladora Jenny Patinkin destacó otras opciones para delinear los ojos. “Me encantan los eyeliners en azul marino, gris o ciruela”, señaló. Y agregó: “Un subtono azul hace que el blanco de los ojos resalte y tenga un aspecto bonito y luminoso”.

Delineados de colores Foto: Pinterest

El verde oscuro, otra opción después de los 50

La maquilladora Ana Martín también se refirió a los tonos que permiten definir la mirada sin recurrir al negro. En declaraciones reproducidas por Trendencias, recomendó: “El eyeliner azul marino y el verde oscuro son mis otros comodines para dar profundidad sin que se noten tanto como el negro; no oscurecen tanto el ojo y quedan más frescos”.

La elección depende del color del iris y del efecto buscado. Los marrones con reflejos bronce o dorados son una alternativa para los ojos azules, mientras que el ciruela, el gris, el azul marino y el verde oscuro amplían las opciones para quienes quieren destacar su mirada después de los 50.

Mujer maquillándose. Foto: Freepik

Más allá del color, los especialistas apuntan a adaptar el maquillaje a cada rostro y evitar que el delineado resulte excesivamente marcado. No se trata de prohibir el negro por la edad, sino de conocer otras tonalidades que pueden aportar definición y luminosidad.