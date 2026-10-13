Lidia Herrero, maquilladora, lo tiene claro: “A partir de los 50, si tienes los ojos marrones, el delineador más favorecedor suele ser el marrón”

Después de los 50 años, elegir el color de delineador adecuado puede ayudar a resaltar los ojos marrones y suavizar la expresión del rostro. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El maquillaje de ojos puede cambiar con el paso de los años. A partir de los 50, la piel de los párpados suele perder elasticidad y pueden aparecer pliegues o líneas de expresión que dificultan la aplicación de algunos productos. Por eso, elegir el delineador adecuado puede ser clave para conseguir un resultado favorecedor.

Aunque el negro es uno de los colores más utilizados para definir la mirada, no siempre es la alternativa más suave. La maquilladora profesional Lidia Herrero explicó, en declaraciones a la revista InStyle, que existen otras tonalidades especialmente interesantes para quienes tienen ojos marrones y buscan destacarlos sin generar contrastes demasiado intensos.

La maquilladora Lidia Herrero recomienda el delineador marrón chocolate para definir la mirada después de los 50 sin recurrir al clásico negro. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Entre sus recomendaciones sobresale un color clásico que puede reemplazar al negro en el maquillaje cotidiano: el marrón chocolate. Sin embargo, no es la única opción, ya que la especialista también identifica otros tres tonos capaces de aportar profundidad y definición.

El consejo clave de la maquilladora Lidia Herrero para iluminar el rostro

Uno de los principales consejos de Lidia Herrero consiste en elegir un delineador que acompañe el color natural de los ojos y permita definir la mirada sin crear líneas demasiado intensas.

Para quienes tienen ojos marrones y superan los 50 años, el marrón chocolate es una de las tonalidades más favorecedoras, ya que proporciona profundidad y un acabado más suave que el negro tradicional.

Este color permite destacar la línea de las pestañas y dar mayor definición a los ojos sin producir un contraste tan pronunciado con la piel. Además, se integra fácilmente con maquillajes naturales, por lo que resulta práctico para el uso cotidiano.

El marrón chocolate, el bronce, el gris topo y el berenjena son los cuatro tonos de delineador que favorecen a los ojos marrones, según la especialista. Foto: Pixabay.

La especialista también recomienda prestar atención a la textura del producto. En particular, aconseja optar por delineadores cremosos, que define como “muy versátiles y fáciles de aplicar”.

Estas fórmulas permiten difuminar el trazo antes de que se fije, lo que facilita conseguir un acabado uniforme incluso cuando los párpados presentan pequeñas arrugas o pliegues.

Para obtener un resultado favorecedor, se puede aplicar una línea fina junto a las pestañas superiores y suavizarla con un pincel pequeño. Este procedimiento ayuda a enmarcar los ojos sin sobrecargar el maquillaje.

Tonos tierra: la opción ideal para suavizar las facciones y dar profundidad

Los colores cálidos y neutros son alternativas para quienes buscan resaltar los ojos marrones sin recurrir a delineados demasiado oscuros.

Entre las recomendaciones de Herrero aparecen cuatro tonalidades que pueden favorecer especialmente a los ojos marrones después de los 50 años:

Marrón chocolate: aporta definición y profundidad sin generar un contraste excesivo. Es una alternativa versátil para reemplazar el delineador negro.

Bronce: sus reflejos cálidos pueden realzar los matices naturales del iris marrón y aportar un efecto luminoso a la mirada.

Gris topo: ofrece un resultado discreto y elegante. Su tonalidad neutra permite definir los ojos de manera sutil.

Berenjena: introduce un matiz violáceo que contrasta suavemente con el marrón del iris y ayuda a destacar el color de los ojos.

Los delineadores en tonos tierra permiten aportar profundidad a los ojos marrones y conseguir un maquillaje natural y elegante. Foto: Freepik

Aunque no todos pertenecen estrictamente a la gama de los tonos tierra, estos colores comparten una característica: permiten crear delineados menos rígidos que los realizados con negro intenso.

El marrón chocolate y el bronce son especialmente útiles para conseguir maquillajes cálidos, mientras que el gris topo y el berenjena ofrecen alternativas para quienes prefieren acabados neutros o con un toque de color.

Además, estas tonalidades pueden combinarse con sombras suaves y difuminadas para conseguir una transición natural entre el delineado y el resto del maquillaje.

Por qué el delineador negro puede endurecer la expresión a los 50 años

El delineador negro es uno de los productos más utilizados para definir los ojos. Sin embargo, su intensidad puede generar un contraste muy marcado, especialmente cuando se aplica mediante líneas gruesas y perfectamente delimitadas.

A partir de los 50 años, los delineados negros demasiado intensos pueden acentuar visualmente los pliegues del párpado y endurecer la expresión. Foto: Pinterest.

Con el paso de los años, la piel de los párpados suele perder parte de su elasticidad. Esto puede provocar que los trazos demasiado rígidos se vean irregulares o destaquen visualmente los pliegues y las líneas de expresión.

Por este motivo, sustituir el negro por un marrón chocolate, un gris topo o un bronce puede ayudar a conseguir una mirada más suave, sin renunciar a la definición.

La diferencia no depende únicamente del color. También influye la manera de aplicar el producto: un delineado negro fino y difuminado puede resultar favorecedor, mientras que una línea marrón demasiado gruesa puede producir un efecto más pesado.

La clave está en encontrar un equilibrio entre intensidad, textura y precisión. Los delineadores cremosos permiten trabajar el producto con mayor flexibilidad y suavizar los bordes para evitar un acabado excesivamente marcado.

Esto no significa que el negro deba desaparecer del neceser después de los 50 años. Simplemente, existen otras opciones que pueden resultar más adecuadas para quienes prefieren un maquillaje natural y menos contrastado.

Los delineadores de textura cremosa facilitan la aplicación y permiten difuminar el trazo para lograr un acabado más suave en pieles maduras. Foto: Freepik

Cómo adaptar la rutina de maquillaje según la edad y el color de ojos

Adaptar el maquillaje a los cambios de la piel no implica abandonar los productos favoritos, sino modificar algunos detalles de la aplicación para conseguir un resultado más uniforme.

En el caso de los ojos marrones, una buena alternativa consiste en comenzar con un delineador chocolate y utilizar una cantidad pequeña de producto. De esta manera, es posible controlar la intensidad y añadir más color únicamente cuando sea necesario.

Para conseguir un delineado favorecedor después de los 50 años, se pueden seguir estos pasos:

Preparar los párpados: comenzar con la piel limpia y utilizar una base ligera o una prebase específica si es necesario mejorar la fijación. Elegir una textura cremosa: este tipo de delineador facilita la aplicación y permite difuminar el producto con mayor comodidad. Trazar una línea fina: aplicar el color cerca de las pestañas superiores, evitando comenzar con un delineado demasiado grueso. Difuminar suavemente: utilizar un pincel pequeño para suavizar los bordes antes de que el producto se fije. Ajustar la intensidad: reforzar el delineado en las zonas deseadas sin sobrecargar todo el párpado.

Una línea fina cerca de las pestañas superiores y un delineado bien difuminado pueden marcar la diferencia en el maquillaje de ojos después de los 50 años. Foto: Freepik

El color de los ojos también puede orientar la elección. Mientras que el chocolate ofrece un resultado natural y el bronce aporta calidez, el berenjena permite incorporar un contraste diferente que puede destacar los ojos marrones.

En definitiva, las recomendaciones de Lidia Herrero demuestran que un cambio sencillo en el color y la textura del delineador puede modificar el acabado del maquillaje después de los 50 años.

El marrón chocolate se presenta como una de las alternativas más versátiles para definir los ojos marrones con suavidad, aunque el bronce, el gris topo y el berenjena también permiten experimentar con distintos estilos sin depender exclusivamente del negro.