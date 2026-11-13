Los maquilladores coinciden: “Si a los 60 años te maquillas las pestañas con rímel marrón en vez de negro, se suaviza la expresión y el resultado se ve más natural” Foto: Moda

A medida que pasan los años, los tonos oscuros en los ojos pueden endurecer la expresión y marcar más las líneas de la mirada. Por eso, varios maquilladores sugirieron que, a partir de los 60, conviene reemplazar la clásica máscara de pestañas negra por una marrón para lograr un resultado más suave y rejuvenecedor.

La máscara negra sigue siendo un básico en cualquier neceser, pero los expertos aseguran que no siempre es la opción más favorecedora. Los delineados y máscaras en tonos marrones ayudan a suavizar el contorno de los ojos y a conseguir un look más natural, sin perder definición ni volumen en las pestañas.

Por qué el rímel marrón es la mejor opción para una mirada natural

La maquilladora y directora de formación de la marca británica Uklash, Tamara Preece, explicó que “el negro marca mucho el contorno de los ojos, mientras que el marrón aporta profundidad de una forma más suave”. Según la especialista, la diferencia de color es pequeña, pero el cambio en el resultado es muy visible.

Distintos tipos de opciones para maquillaje. Foto: Freepik

El rímel marrón no implica resignar definición, curvatura ni volumen. La clave está en la intensidad: mientras el negro genera un contraste fuerte, los tonos marrones —especialmente chocolate o café— realzan las pestañas de manera más delicada y sutil. Así, la mirada se ve más cálida y menos recargada.

La maquilladora Sofia Alves, de Care to Beauty, sumó que el rímel marrón se adapta mejor a los looks naturales y al maquillaje “sin maquillaje”. Además, se funde mejor con los tonos de piel y cabello, sobre todo en personas con ojos o pelo marrones, y en rubias ayuda a minimizar el contraste entre las pestañas y la máscara.

El efecto antiedad de la máscara marrón

A partir de los 60, la piel del contorno de ojos suele mostrar más líneas de expresión y flacidez. En ese contexto, la máscara marrón puede ser más rejuvenecedora porque suaviza la expresión y evita el contraste intenso que genera el negro.

La maquilladora y educadora de celebridades Erica Taylor explicó que “la marrón ofrece un efecto más suave y natural que la negra. Realza sin generar un contraste duro y puede destacar los tonos cálidos de las pestañas y los ojos”.

Según Tamara Preece, la diferencia real está en el contraste: el marrón da un acabado visualmente más suave, pero sigue teniendo presencia y realza la mirada sin endurecer los rasgos. Además, los tonos marrones aportan calidez y luminosidad, logrando un efecto más fresco y descansado.

Cómo elegir y combinar la máscara marrón

El rímel marrón permite definir las pestañas sin que parezcan excesivamente maquilladas. Es ideal para quienes buscan destacar la mirada de forma sutil y se complementa muy bien con los tonos tierra, especialmente en otoño.

La máscara marrón abre visualmente los ojos y ayuda a que el maquillaje no opaque el resto del rostro. El resultado es una mirada más natural, menos recargada y con un toque rejuvenecedor, recomendado por especialistas para quienes quieren suavizar la expresión sin perder intensidad.