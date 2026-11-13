comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los maquilladores coinciden: “Si a los 60 años te maquillas las pestañas con rímel marrón en vez de negro, se suaviza la expresión y el resultado se ve más natural”

Expertas en belleza coincidieron en que cambiar la máscara negra por tonos marrones logra un efecto más natural y menos marcado en los ojos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los maquilladores coinciden: “Si a los 60 años te maquillas las pestañas con rímel marrón en vez de negro, se suaviza la expresión y el resultado se ve más natural”
Los maquilladores coinciden: “Si a los 60 años te maquillas las pestañas con rímel marrón en vez de negro, se suaviza la expresión y el resultado se ve más natural” Foto: Moda
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A medida que pasan los años, los tonos oscuros en los ojos pueden endurecer la expresión y marcar más las líneas de la mirada. Por eso, varios maquilladores sugirieron que, a partir de los 60, conviene reemplazar la clásica máscara de pestañas negra por una marrón para lograr un resultado más suave y rejuvenecedor.

La máscara negra sigue siendo un básico en cualquier neceser, pero los expertos aseguran que no siempre es la opción más favorecedora. Los delineados y máscaras en tonos marrones ayudan a suavizar el contorno de los ojos y a conseguir un look más natural, sin perder definición ni volumen en las pestañas.

Por qué el rímel marrón es la mejor opción para una mirada natural

La maquilladora y directora de formación de la marca británica Uklash, Tamara Preece, explicó que “el negro marca mucho el contorno de los ojos, mientras que el marrón aporta profundidad de una forma más suave”. Según la especialista, la diferencia de color es pequeña, pero el cambio en el resultado es muy visible.

Distintos tipos de opciones para maquillaje. Foto: Freepik

El rímel marrón no implica resignar definición, curvatura ni volumen. La clave está en la intensidad: mientras el negro genera un contraste fuerte, los tonos marrones —especialmente chocolate o café— realzan las pestañas de manera más delicada y sutil. Así, la mirada se ve más cálida y menos recargada.

Contenido Recomendado

Mucho antes de Outlander:el día que Caitriona Balfe e Iván de Pineda posaron juntos para una revista de moda en 2004

cairina balde, Outlander, Ivan de pineda, moda, fotos,

Así luce el hijo de Juana Viale a los 18 años:sus looks vintage y su incursión en el mundo de la moda

Así luce el hijo de Juana Viale a los 18 años

La maquilladora Sofia Alves, de Care to Beauty, sumó que el rímel marrón se adapta mejor a los looks naturales y al maquillaje “sin maquillaje”. Además, se funde mejor con los tonos de piel y cabello, sobre todo en personas con ojos o pelo marrones, y en rubias ayuda a minimizar el contraste entre las pestañas y la máscara.

El efecto antiedad de la máscara marrón

A partir de los 60, la piel del contorno de ojos suele mostrar más líneas de expresión y flacidez. En ese contexto, la máscara marrón puede ser más rejuvenecedora porque suaviza la expresión y evita el contraste intenso que genera el negro.

La maquilladora y educadora de celebridades Erica Taylor explicó que “la marrón ofrece un efecto más suave y natural que la negra. Realza sin generar un contraste duro y puede destacar los tonos cálidos de las pestañas y los ojos”.

Según Tamara Preece, la diferencia real está en el contraste: el marrón da un acabado visualmente más suave, pero sigue teniendo presencia y realza la mirada sin endurecer los rasgos. Además, los tonos marrones aportan calidez y luminosidad, logrando un efecto más fresco y descansado.

Cómo elegir y combinar la máscara marrón

El rímel marrón permite definir las pestañas sin que parezcan excesivamente maquilladas. Es ideal para quienes buscan destacar la mirada de forma sutil y se complementa muy bien con los tonos tierra, especialmente en otoño.

La máscara marrón abre visualmente los ojos y ayuda a que el maquillaje no opaque el resto del rostro. El resultado es una mirada más natural, menos recargada y con un toque rejuvenecedor, recomendado por especialistas para quienes quieren suavizar la expresión sin perder intensidad.

ModaMaquillajeEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El cruce entre Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo en la previa del discurso del Papa León XIV:gritos y amenazas en la UCA

Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo.

La Armada Argentina prepara el retiro definitivo de los Super Étendard:qué pasará con los aviones de Malvinas

Presupuesto 2027:el Gobierno fijó fecha en Diputados y negocia cambios clave para conseguir los votos

San Isidro revocó la concesión del Golf de Boulogne tras 12 años sin pagar:la deuda llega a casi $400 millones

Economía

Tras el dato de inflación de octubre, las bandas cambiarias se ajustarán un 2,2%:el techo superará los $2000 a fin de año

Luis Caputo y Santiago Bausili.

Hernán Guevara, experto en reclutamiento de personal, explica que es el “Job Hugging” y por qué es una tendencia que sigue creciendo en la Argentina

ANSES:quiénes cobran este viernes 13 de noviembre con aumento del 1,93% y bono de $70.000, según la terminación del DNI

Canasta Básica:una familia tipo necesitó casi $1.700.000 para no ser pobre en octubre

Internacionales

Escándalo en Nvidia:Estados Unidos aún no sabe si la amante del ex CEO era una espía china y la empresa perdió US$450.000 millones en valor bursátil

Jensen Huang

En el inicio de la campaña electoral en España, Pedro Sánchez apuntó contra Javier Milei:“¿Ha sido alternativa o involución?"

El escándalo de las espías chinas que salpica al CEO de NVIDIA:seducción, poder y billones de dólares

Trump rompió el silencio sobre el escándalo sexual y las sospechas de espionaje que provocaron la salida del CEO de Nvidia:“Está pasando por un infierno”